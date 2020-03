PADOVA Salgono a 258 i pos i tivi al Coronavirus in tutta la provincia, 36 in più rispetto al giorno precedente. E’ ciò che emerge dall’ultimo report diffuso ieri da Azienda Zero. In aumento i casi a Vò (87), grazie al secondo test sulla popolazione sono stati individuati altri sette cittadini positivi. Allargando lo sguardo al Veneto i contagi arrivano a 686. In Azienda ospedaliera sono ricoverati 49 pazienti positivi a Covid-19, tra questi si contano sedici casi gravi in Terapia intensiva. Due i pazienti che nelle scorse ore sono stati dimessi dalla Rianimazione e trasferiti in isolamento nel reparto di Malattie infettive, perché tornati in condizioni cliniche stabili.

Quattro i decessi segnalati , l’ultimo ieri sera dal sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan: «Si è purtroppo appreso cge è morto all’ospedale di Padova l’anziano paziente di Vigodarzere ricoverato per infezione da Coronavirus. Invito tutti a rispettare con scrupolo le disposizioni del governo». Si tratta di un uomo di 92 anni . Il primo a non farcela era stato Adriano Trevisan di Vo’, morto in Azienda ospedaliera dopo il ricovero all’ospedale di Schiavonia, il 22 febbraio. Il secondo decesso risale al primo marzo, il 67enne di Mira Mario Veronese. Sabato mattina invece è spirato Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, malato oncologico che era stato ricoverato in isolamento in Pneumologia a Cittadella la notte tra lunedì e martedì scorso e trasportato in condizioni disperate nel capoluogo la mattina successiva.

La Regione attraverso Azienda Zero prosegue nel monitoraggio della situazione epidemiologica in collaborazione con le Ulss e, come previsto anche dagli studi condotti a livello nazionale, la diffusione del contagio parrebbe destinata a raggiungere il picco nel corso della prossima settimana. Sabato è stato confermato un nuovo caso positivo a Vigonza. Lo ha annunciato il sindaco Innocente Marangon: «L’autorità sanitaria dell’Ulss 6 mi ha informato che un cittadino del territorio Comunale di Vigonza è risultato positivo al Covid-19. Il dipartimento di prevenzione sta ponendo in essere il protocollo di riferimento. Nell’augurare una pronta guarigione al nostro concittadino, rinnovo la collaborazione di tutti nel rispetto delle ormai note norme igieniche».

IL SACERDOTE

Apprensione a Conche di Codevigo e a Sant’Anna di Chioggia per le condizioni di salute di don Massimo Fasolo, il parroco delle due comunità, la prima frazione di Codevigo, la seconda di Chioggia . Si troverebbe ricoverato in rianimazione all’ospedale di Piove di Sacco da sabato sera. La notizia è filtrata dai familiari del sacerdote, che ne hanno dato notizia attraverso il profilo social creato dallo stesso don Fasolo per comunicare con le due parrocchie, affermando che il congiunto si trova intubato in Rianimazione. Don Fasolo, classe 1958, nativo di Borgoricco, è molto amato dalle due comunità, a Conche è da diversi anni e da un paio segue anche Sant’Anna. Il primo pensiero della gente è stato per l’attuale virus che si sta diffondendo, ma dal Comune il sindaco Francesco Vessio conferma « di non aver ricevuto nessuna comunicazione di nuovi infetti nel nostro Comune dalla Direzione Generale dell’ ULSS 6 Euganea » . Che il parroco sia ricoverato però è certo: a chiamare il 118 è stata una consigliera comunale di Codevigo, Valentina Agatea, residente a Conche e attiva in parrocchia. « Don Massimo è vittima di una influenza da lunedì scorso ed è sempre rimasto in casa, senza contatti; le suore gli hanno fatto avere i pasti in canonica » , spiega la Agatea. « Sabato, non avendolo sentito al telefono, insieme ad una parrocchiana che ha le chiavi della casa parrocchiale, siamo entrati e lo abbiamo trovato a letto - prosegue - , ho dovuto insistere non poco per far intervenire il 118 .

