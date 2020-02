Coronavirus Veneto e Nordest, nuovi casi di contagio oggi 29 febbraio 2020

Coronavirus in Veneto e a Nordest . La giornata di oggi, sabato 29 febbraio, con le ultime notizie sul Codiv-19, tutti i casi di contagio nelle nostre regioni e gli aggiornamenti.

Coronavirus, i contagi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

I casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 191, 40 in più rispetto al dato di ieri pomeriggio (151). Di queste, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati, e 11 i malati in terapia intensiva. Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario. Il cluster che ha registrato il maggior aumento, 13 casi, è Treviso.

I CLUSTER DEL VENETO NEL DETTAGLIO

Vo' Euganeo - 72 contagiati (50 asintomatici, 12 ricoverati, 6 dimessi in isolamento, 3 con stato clinico non noto, una persona deceduta) Mirano - 5 contagiati (4 asintomatici, 1 ricoverato) Venezia - 14 contagiati (8 asintomatici, 6 ricoverati) Limena - 9 contagiati (7 asintomatici, 2 ricoverati) Treviso - 35 contagiati (20 asintomatici, 4 ricoverati, 10 stato clinico non noto, 1 decesso) Vicenza - 3 contagiati (tutti asintomatici) Pazienti non assegnati a un cluster - 53 contagiati (17 asintomatici, 10 ricoverati, 26 stato clinico non noto)

Monselice

I numeri del contagio da Coronavirus in Veneto

Nella giornata di ieri, venerdì 28 febbraio, sono emersi nuovi casi a Nordest: uno ad Adria un paziente a Belluno per il quale si attende ancora la conferma dallo Spallanzani di Roma.I casi di contagio, aggiornati a oggi, sabato 29, sono 191: 70 contagiati nel focolaio di Vo' (42 senza sintomi, 14 in ospedale), 5 nel focolaio di Dolo (4 senza sintomi, 1 solo ricoverato), 10 nel focolaio di Venezia (4 senza sintomi e 6 ricoverati), 9 nel focolaio di Limena (7 senza sintomi e 2 ricoverati), 23 nel focolaio di Treviso (20 senza sintomi, un solo ricoverato), 3 nel focolaio di Vicenza (tutti senza sintomi). Per altri 31 pazienti (15 senza sintomi, 9 ricoverati) è in corso l'indagine epidemiologica per collegarli a uno dei sei focolai individuati.

CORONAVIRUS IN FRIULI VENEZIA GIULIA

In Fvg nessun contagio: i tamponi effettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente ad isolamento domiciliare sono 38. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di ieri sono state complessivamente 1807... (LEGGI TUTTO)

LA MAPPA

Coronavirus Veneto, numero verde da chiamare 800462340

