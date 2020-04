Coronavirus Veneto, 24 morti in un giorno e 370 contagiati in più. Sempre meno i ricoverati

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 del 15 aprile 2020 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.



Covid, contagio e vittime oggi in Veneto

Da ieri, sono state 24 le vittime del Coronavirus in Veneto: un decesso ogni ora. Sono 10.879 i casi attualmente positivi, cioè 370 più di ieri. Il dato è però influenzato dal numero di tamponi effettuati, che aumenta sempre di più. Sono 3.046 i guariti (negativizzati virologici). E sono attualmente 16.958 le persone in isolamento fiduciario (ieri erano 17.931).

Il totale dei contagiati in Veneto - dato cumulativo, dall'inizio dell'epidemia Covid-19 - è salito a 14.884. Scende il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in condizioni non gravi: 1.403, undici meno di ieri. Scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 214, quattro meno di ieri.

Dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 959.

Le vittime di oggi

I decessi si sono registrati: 4 a Padova, 3 a Schiavonia, 1 a Verona, 2 a Belluno, 1 a Feltre, 1 a Treviso, 1 a Montebelluna, 1 a Jesolo, 1 a Dolo, 1 a Trecenta, 3 a Vicenza, 2 a Santorso, 1 a Marzana e 2 a Peschiera.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 15 aprile ore 17

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2363 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 877 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 8 contagiati attualmente positivi, 76 negativizzati virologici

Treviso 1537 contagiati attualmente positivi, 423 negativizzati virologici

Venezia 1229 contagiati attualmente positivi, 661 negativizzati virologici

Verona 3064 contagiati attualmente positivi, 353 negativizzati virologici

Vicenza 1579 contagiati attualmente positivi, 451 negativizzati virologici

Belluno 623 contagiati attualmente positivi, 88 negativizzati virologici

Rovigo 218 contagiati attualmente positivi, 56 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 188 contagiati attualmente positivi, 61 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 71 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 15 APRILE ORE 17

