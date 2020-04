Coronavirus Veneto, ancora vittime: 7 decessi nella notte. Nuovi positivi +110. Calano i cittadini in isolamento fiduciario Mappa

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 del 15 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it.



Covid, contagio e vittime oggi in Veneto

Sette nuove vittime del Coronavirus nella notte in Veneto. Sono 10.789 i casi attualmente positivi, 2.895 i negativizzati virologici. Sono attualmente 16.958 le persone in isolamento fiduciario (ieri erano 17.931).

Il totale dei casi, con tampone positivo - dato cumulativo, positivi di coronavirus oggi sono saliti a 14.624, 110 in più rispetto a ieri ser. In calo i pazienti ricoverati in ospedale, a 1.402, 12 in meno rispetto a ieri, stabili quelli ricoverati in terapia intensiva: 219 (1 in più rispetto a ieri), i deceduti in totale dal 21 febbraio sono saliti a 940, 825 i morti in ospedale, 7 in più rispetto a ieri sera; salgono a 1.824 i pazienti guariti e dimessi.

Le vittime di oggi

I decessi si sono registrati: 1 nell'Azienda Ospedale Università Padova, 1 nell' Ospedale Treviso, 1 nell'- Ospedale Dolo, 1 nell' - Ospedale Schiavonia, 3 nell'Ospedale Vicenza.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 15 aprile ore 8

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2445 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 743 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 9 contagiati attualmente positivi, 75 negativizzati virologici

Treviso 1435 contagiati attualmente positivi, 426 negativizzati virologici

Venezia 1221 contagiati attualmente positivi, 652 negativizzati virologici

Verona 3068 contagiati attualmente positivi, 320 negativizzati virologici

Vicenza 1541 contagiati attualmente positivi, 472 negativizzati virologici

Belluno 604 contagiati attualmente positivi, 82 negativizzati virologici

Rovigo 204 contagiati attualmente positivi, 67 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 184 contagiati attualmente positivi, 58 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 78 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

IL BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI OSPEDALI DEL VENETO DI 15 APRILE ORE 8





Ultimo aggiornamento: 11:02

