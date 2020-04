Coronavirus Veneto, cinque vittime nella notte. I contagi salgono ancora: siamo a 10.449 positivi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 9 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. Cinque vittime nella notte. I contagi salgono ancora: siamo a 10.449 positivi.

Le vittime di oggi

I pazienti sono deceduti: 2 all'Ospedale di Vittorio Veneto, 1 all'Ospedale di Trecenta, 1 all'Ospedale di Bassano, 1 all'Ospedale di Vicenza.

Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 9 aprile 2020

Crescono i casi di positivi al Coronavirus in Veneto ma calano i decessi: stamane i positivi sono 12.933, 311 in più della rilevazione di ieri. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono 274, 3 in meno. I decessi sono 5, dato che porta a 680 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.530 (2 in meno). I casi attualmente positivi sono 12.933, quelli dei negativizzati virologici 1.728. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 756. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 18.553. I dimessi sono 1.442.

CLUSTER DEL VENETO del 9 aprile ore 8

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2566 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo'Euganeo), 349 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 14 contagiati attualmente positivi, 70 negativizzati virologici

Treviso 1431 contagiati attualmente positivi, 328 negativizzati virologici

Venezia 1268 contagiati attualmente positivi, 371 negativizzati virologici

Verona 2646 contagiati attualmente positivi, 184 negativizzati virologici

Vicenza 1494 contagiati attualmente positivi, 297 negativizzati virologici

Belluno 534 contagiati attualmente positivi, 56 negativizzati virologici

Rovigo 201 contagiati attualmente positivi, 37 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 186 contagiati attualmente positivi, 36 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 109 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 9 aprile 2020

In area non critica sono 1530, sono invece 274 in terapia intensiva

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 116 in area non critica, 19 in terapia intensiva

Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 116 in area non critica, 18 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria - Padova 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 41 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 70 in area non critica, 19 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 10 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 0 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 87 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 20 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 19 pazienti, 6 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 44 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 30 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 11 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 42 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 3 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 88 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus Mestre 47 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 30 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 63 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 124 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 6 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 18 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 21 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 61 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 21 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 120 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 63 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 30 in area non critica, 25 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 84 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 38 in area non critica, 8 terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 59 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Bussolengo 12 area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Malcesine 0 area non critica, 0 in terapia intensiva

