Coronavirus Veneto, solo 8 contagi e i dimessi verso quota tremila, ma torna un decesso a Schiavonia

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 10 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 17 rispetto alle 8 di stamani.

Il Veneto registra rispetto a stamani 4 decessi: 1 a Mestre, 1 a Schiavonia, 2 a Santorso, Nella notte erano state 3 le vittime di o con Coronavirus: una nell'ospedale di Treviso, 1 in quello di Dolo, 1 a Marzana (Verona). I morti dall'inizio della crisi sono 1265.

In totale 7 vittime nelle 24 ore.

I nuovi casi positivi sono solo 8 (+28 da ieri) per un totale di infetti dall'inizio dell'epidemia di 18.730. I ricoverati in ospedale scendono ancora a 724, di cui 409 ancora positivi. Dei 721 ricoverati, 75 sono in terapia intensiva, e di questi 37 sono ancora positivi al virus.

Il numero delle persone attualmente malate, in tutto il Veneto, era sceso sotto quota seimila, e oggi il numero scende ancora, a 5554. In isolamento domiciliare 5014 . I dimessi sono 2990.

