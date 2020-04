Coronavirus Veneto, superati i mille morti. In un giorno 27 vittime ma 62 ricoverati in meno

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 16 aprile 2020 ore 17 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.



Covid-19, contagio e vittime oggi 16 aprile in Veneto

Da ieri sera, 15 aprile, sono state 27 le vittime del Coronavirus in Veneto: un dato che porta a: 1.019 sono infatti, ad oggi, i decessi per coronavirus nel Veneto dall'inizio dell'epidemia.

Il totale dei contagiati sale a 15.219, con un aumento in 24 ore di 335 casi positivi, "scoperti" anche grazie all'aumentato numero di tamponi effettuati. Le persone attualmente positive sono 10.791, e sono 13.902 quelle in isolamento domiciliare (i positivi più i loro contatti stretti). E sono 3.409 i guariti (negativizzati virologici).

Scende di ben 62 unità il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. I ricoverati in condizioni non gravi sono 1.355, ben 48 meno di ieri. Scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 200, ovvero 14 meno di ieri.

Dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 1.019.

Le 27 vittime di oggi

I 27 decessi in Veneto si sono registrati: 3 a Verona e 5 a San Bonifacio, 2 a Villafranca, 1 a Peschiera, 2 a Schiavonia, 2 a Cittadella, 1 a Conegliano, 1 a Trecenta, 4 a Vittorio Veneto, 1 a Mestre, 1 a Dolo, 4 a Santorso.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 16 aprile ore 17

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2294 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 988 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 8 contagiati attualmente positivi, 76 negativizzati virologici

Treviso 1576 contagiati attualmente positivi, 469 negativizzati virologici

Venezia 1196 contagiati attualmente positivi, 715 negativizzati virologici

Verona 3051 contagiati attualmente positivi, 432 negativizzati virologici

Vicenza 1552 contagiati attualmente positivi, 493 negativizzati virologici

Belluno 649 contagiati attualmente positivi, 102 negativizzati virologici

Rovigo 213 contagiati attualmente positivi, 65 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 183 contagiati attualmente positivi, 69 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 69 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

