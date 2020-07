Coronavirus in Veneto, il contagio non rallenta: +40 infetti in 24 ore e Padova maglia nera con 29 nuovi positivi Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagio e vittime oggi, domenica 19 luglio 2020. Il bollettino della Regione segnala un nuovo aumento dei contagi rispetto alle 17 di ieri sera: +40 infetti, 29 nella notte e altri 11 dalle 8 alle 17. Ancora una volta la situazione peggiore si registra a Padova (+29), ma 8 casi sono anche a Venezia, uno a Treviso e 2 in fase di assegnazione. In totale i contagiati da inizio pandemia in Veneto sono saliti a 19.618, mentre sono 578 sono quelli attualmente positivi. I decessi restano stabili a 2050: nessuna vittima nelle ultime 24 ore.

I ricoverati nei normali reparti con diagnosi di Covid sono 130 (+1), quelli nella terapie intensive 7(-1). In isolamento ci sono 1694 persone.

Coronavirus Veneto, il virologo Crisanti verso l'addio: "Zaia si affida a chi dice che il virus è morto" "Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi" scuote la testa il professore Andrea Crisanti. Ancora non lo dice, ma è pronto a dimettersi dal Comitato tecnico scientifico della Regione Veneto.

