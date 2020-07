Coronavirus Veneto, sei nuovi contagi: c'è anche un ragazzo di 17 anni

Coronavirus Veneto, sei nuovi contagi e zero decessi nella giornata di oggi, dalle 8 alle 17, secondo quanto riporta il bollettino regionale. Il totale dei contagiati sale a 19.447 (ieri sera era a 19434) dall'inizio della pandemia. Gli attuali casi positivi sono 440, (+1 rispetto a 24 ore fa). In isolamento domiciliare 1489 persone (ieri sera erano 1422). Ricoverati in ospedale 135 pazienti, 31 positivi, di cui 2 in terapia intensiva e 29 in area non critica.

I NUOVI CONTAGI DI OGGI 15 LUGLIO (ore 17)

- una donna italiana di 42 anni, nata in Slovenia, PD

- un uomo italiano di 73 anni, PD

- un ragazzo di 17 anni (in approfondimento)

- un uomo nigeriano di 55 anni, PD

- una donna italiana di 62 anni, RO

- un uomo italiano di 70 anni, RO

IL REPORT DEL 15 LUGLIO (ore 8)

Sono sempre i contagi dall'estero a preoccupare, con un cluster individuato ieri proveniente dal Kosovo e altri casi provenienti da Africa e Asia. I soggetti in isolamento fiduciario sono 1.489, 67 in più rispetto a ieri. Due i deceduti in più, che portano il totale a 2.043, di cui 1.436 (stabile) negli ospedali. Nei reparti ordinari sono ricoverati 129 pazienti,(+3) di cui 30 (+1) sono positivi; nelle terapie intensive vi sono 9 ricoverati (+1) con 2 positivi (invariato).

Rispetto al 14 sera, con aggiornamento alle 8 di questa mattina, sono invece 7 le persone che presentano nuovi contagi.

Ecco nell'ordine i nuovi casi di contagio in Veneto:

- 2 persone nate in Albania di 65 e 67 anni residenti a Verona

- 1 uomo di 62 anni italiano residente a Padova

- 1 donna di 29 anni nata in Camerun residente a Padova

- 1 uomo di 53 anni italiano residente a Treviso

- 1 donna di 95 anni italiana in casa di riposo a Treviso

- 1 donna di 70 anni (non sono disponibili altre info)



