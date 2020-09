Coronavirus Veneto, 182 nuovi casi, 2 morti. Impennata di isolamenti a casa

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, delle ore 17. Sono 182 i nuovi positivi (rispetto alle 17 di ieri), due morti nei territori di Venezia e Verona (2169 in totale).

I nuovi contagi sono stato accertati nella notte (108) e nel corso della giornata (75).

Le province con i numeri più alti di contagi sono: Verona (58 nuovi casi), Venezia (42), Treviso (30), Vicenza (25).

Gli attualmente positivi sono ora 3.188, dall'inizio dell'epidemia i positivi in regione sono stati 26.227.

In isolamento domiciliare 8.173 persone.

Cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale per Covid-19 in Veneto: 226 di cui 163 positive (15 in terapia intensiva, 147 in area non critica).

BOLLETTINO REGIONE VENETO ore 17 - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA