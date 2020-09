Coronavirus in Veneto, 107 nuovi casi nella notte. Impennata di isolamenti (8.173)

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, delle ore 8. Sono 107 i nuovi positivi (rispetto alle 17 di ieri), mentri i morti sono rimangono fermini a 2.167.

Verona (42 nuovi casi), Treviso (26), Venezia (17) le province con il numero più alto di contagi.

Gli attualmente positivi sono ora 3.155.

In isolamento domiciliare 8.173 persone.

Ricoverate in ospedale per Covid-19 in Veneto: 194 le persone ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva.

