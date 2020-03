Coronavirus Veneto, Nuova vittima a Treviso. I casi di contagio passano da 459 a 488

Coronavirus Veneto , le ultime notizie di oggi sul Gazzettino.it. I casi di contagio in aumento in Veneto: si passa da 459 di ieri a 488 oggi, sei marzo. E purtroppo occorre registrare anche una nuova vittima del virus, a Treviso. Salgono così a 12 le vittime per il Coronavirus nella nostra regione ma solo perché sono stati valutati e riferiti al coronavirus i quattro casi dubbi di decessi avvenuti nei giorni scorsi. Si registrano intanto 3 guariti dal contagio: a Padova, Mestre e Mirano.



Coronavirus Veneto, i casi oggi 6 marzo 2020

I nuovi dati sono diffusi dalla Regione che sottolinea che sono 29 i nuovi casi. Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l'assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.

MAPPA CONTAGIO

I CLUSTER DEL VENETO

Belluno 6 contagiati

Padova 112 contagiati (+8)

Rovigo 4 contagiati

Treviso 108 contagiati

Venezia 86 contagiati (+4)

Verona 49 contagiati (+12)

Vicenza 25 contagiati (+3)

Cluster residenti comune di Vo' Euganeo 84 contagiati

Lombardia 3 contagiati

Assegnazione in corso 11 contagiati (+2)

Casi collegati a focolai lombardi 2 casi

Indagine epidemiologica in corso 9 casi

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 144

Azienda ospedaliera di Padova 39 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona - Borgo Roma 10 pazienti

Ospedale di San Bonifacio 5 pazienti

Ospedale di Treviso 42 pazienti

Ospedale di Mestre 18 pazienti

Ospedale di Venezia 13 pazienti

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Dolo 0, il paziente è guarito

Ospedale di Schiavonia 0, il paziente è deceduto

Ospedale di Vicenza 8 paziente

Ospedale di Santorso 3 paziente

Ospedale di Legnago 3 paziente

Ospedale di Rovigo 4 paziente

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 3 pazienti

Coronavirus. Cosa sta succedendo in Friuli Venezia Giulia

Salgono a 23 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo afferma la Regione. Rispetto a ieri, nelle ultime ore il Sistema sanitario regionale ha registrato ulteriori 4 positività. Al momento in regione si contano 6 casi a Trieste (di cui due ricoverati in ospedale), 13 a Udine (di cui due ricoverati in ospedale) e 4 a Gorizia.(LEGGI TUTTO)

Mappa del contagio da Coronavirus

