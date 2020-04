Covid-19

Quando ilriesce a entrare nelle case di riposo, è strage di anziani. E ora su queste morti quattro procure venete -- puntano la lente d'ingrandimento, con i carabinieri del Nas inviati a recuperare cartelle cliniche e documenti nelle strutture. A scoprire prima di tutti, in Veneto, quanto letale è il contagio deltra i suoi fragili ospiti, è stato il pensionato Scarmignan di Merlara, in provincia di Padova, ma a pochi chilometri sia dal Polesine che dal Veronese.Era l'alba dell'8 marzo quando il medico della struttura ha saputo che il tampone eseguito su quell'anziano che aveva febbre alta e una strana tosse insistente, era positivo. Il coronavirus, da distante notizia di una malattia che mieteva vittime in Cina, era diventato qualcosa di reale in Italia solo un paio di settimane prima, con le zone rosse di Vo', a pochi chilometri, e di Codogno, in Lombardia. Il lockdown dell'intero Stivale sarebbe stato deciso solo quella sera.Esattamente una settimana dopo, allo Scarmignan, è arrivato il primo decesso, cui ne sono seguiti altri 27. Troppi. Tanto che il procuratore capo di Rovigo ha deciso di aprire un fascicolo sulla vicenda e ieri i carabinieri del Nas di Padova sono andati ad acquisire la documentazione: cartelle cliniche, ma anche le disposizioni sul personale e l'uso dei dispositivi e delle misure di sicurezza. È un atto dovuto, assicurano dalla procura polesana, per capire se tutto è stato fatto come si doveva. Stessa cosa sta succedendo per i deceduti al Configliachi di Padova.D'altro canto quel che è successo a Merlara è avvenuto quando il coronavirus era, per i più, qualcosa di ancora quasi sconosciuto. Diversamente da quel che è avvenuto, a quasi due mesi dall'inizio dell'epidemia, l'altro giorno a Bovolenta, sempre nella provincia euganea, dove è risultato positivo al virus l'82 per cento - 55 su 67 - degli ospiti della casa di riposo gestita da Sereni Orizzonti. Ora che il coronavirus non è più un'entità misteriosa, ma se ne conosce bene la modalità di diffusione. I numeri fanno temere il triste epilogo del pensionato di Merlara. O peggio, che il contagio possa propagarsi anche al di fuori. Tanto che la società di Udine che gestisce la struttura (e varie altre nel resto del Triveneto) è completamente chiusa: nessuno entra e nessuno esce. Una ventina di dipendenti, resteranno chiusi nel pensionato per 15 giorni senza tornare a casa. «Riceveranno un bonus in busta paga» assicura il gestore che evidenzia anche come gli ospiti positivi sono «in gran parte asintomatici, i restanti presentano invece lievi sintomi». Ma alcuni parenti temono per la salute dei loro cari ricoverati, tanto che ieri la figlia di un ospite, uno dei 55 contagiati, ha fatto richiesta di poterselo riportare a casa.Altre case di riposo sono blindate. Una, nell'Alta Padovana ha addirittura fatto firmare ai propri dipendenti degli accordi di buona condotta, obbligandoli a tenere uno stile di vita solo casa e lavoro a tutela della salute dei loro pazienti. Lì niente contagi, così come in altre strutture virtuose. Per il governatore Luca Zaia, dunque, le morti nelle case di riposo sono un problema «che il Veneto sta studiando: si va da un estremo all'altro, cercheremo di capire cosa vi sia in mezzo». E il presidente, che ieri ha incontrato i sindacati confederali proprio sull'argomento case di riposo, ricorda da una parte Farra di Soligo, nel trevigiano, a contagio-zero, dall'altra Villa Bartolomea, in provincia di Verona, ma pure questa a una manciata di chilometri dal Polesine dove è morto oltre il 50 per cento degli ospiti del pensionato: 37 su 68. Una strage.Anche in questo casi si muove la Procura dopo che sabato scorso la segretaria della Funzione Pubblica della Cgil scaligera, Sonia Todesco, ha presentato un esposto sulle diverse vicende che vedono coinvolte per ora 50 delle 73 case di riposo della provincia scaligera dove erano accolti, a inizio anno, 5584 anziani. Ma le denunce sarebbero diverse, da parte di famigliari di anziani deceduti ed anche di operatori sanitari. All'ospizio Maria Gasparini di Villa Bartolomea ieri i morti sono drammaticamente saliti a 37, sui 68 anziani accolti nella struttura, dei quali 32 ancora positivi al tampone assieme a 18 operatori su 56.«Dal 18 marzo, quando abbiamo scoperto il primo positivo all'interno della casa di riposo, per noi si sono aperte le porte dell'inferno - confessa il sindaco di Villa Bartolomea, Andrea Tuzza -. Abbiamo cercato di fare il possibile, dai vigili del fuoco intervenuti con il nucleo Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico che hanno sanificato l'ospizio; alla ricerca di operatori di supporto con anche la messa a disposizione di alloggi grazie a degli albergatori per chi provenisse da lontano. Il 7 aprile, inoltre, ho scritto una lettera alla Regione per chiedere un intervento speciale. Qui i protocolli d'emergenza non bastano più. Dobbiamo cercare di salvare gli anziani rimasti. Quella che stiamo vivendo a Villa Bartolomea è una cosa immane, tanto che ho chiesto alla Regione di farne uno caso di studio, per capire cosa sia accaduto e come poter agire al meglio in una tale disgrazia. Che almeno quanto stiamo patendo possa servire perché questa tragedia non accada altrove. Poi, andremo a capire eventuali responsabilità».Marina LucchinMassimo Rossignati