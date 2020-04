Il Coronavirus non ferma la sanità, trapianto di reni nella notte: salvata 11enne

PADOVA - L'emergenza Coronavirus non ferma la sanità di alto livello in Veneto. La scorsa notte, 4 aprile, infatti, è stato eseguito con successo all'Azienda ospedaliera di Padova un trapianto di reni su una ragazzina moldava.

Il delicato intervento è stato portato a termine dall'èquipe specializzata del nosocomio su una undicenne originaria della Moldavia. Positivo l'andamento e il risultato dell'intervento, con grande soddisfazione dei sanitari, già duramente impegnati nella lotta al Coronavirus.

«Non c'è solo l'emergenza del Coronavirus – ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia non appena venuto a conoscenza della notizia -. Ve lo dico perché all'inizio dell'epidemia qualche medico ci aveva chiesto "dobbiamo sospendere i trapianti?". I trapianti necessitano delle terapie intensive. Abbiamo deciso che andassero avanti perché fermare i trapianti significa rinunciare agli organi. E questa notizia ci conforta».

Ultimo aggiornamento: 14:51

