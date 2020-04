Dopo la tombola, nuovo gioco e pranzo pasquale in terrazza per 4 condomini

PADOVA – Dopo aver importato con successo da Madrid l'idea della Tombolata contro l'isolamento per Coronavirus, i residenti dei quattro condomini “Qui abito” in via del Commissario, hanno inventato un nuovo gioco “I soliti ignoti” che debutterà domani, 12 aprile, nel corso del pranzo di Pasqua che tutti consumeranno ciascuno sulla propria terrazza.

«Per non essere ripetitivi abbiamo deciso di darci ad un nuovo gioco - spiega Chiara Sette, promotrice dell'iniziativa insieme a una ragazza che abita al piano di sotto -, faremo “I soliti ignoti”, cioè saremo chiamati a indovinare i vari mestieri che facciamo noi che abitiamo in questo complesso residenziale. È un modo per conoscerci tutti meglio, credo che alla fine di questa quarantena avremo instaurato tutti una bella amicizia».

Ma non finisce qui, in via del Commissario a Padova domani, giorno di Pasqua, i residenti si metteranno tutti in terrazzo e mangeranno “insieme”. «Ci sarà la musica di sottofondo - dice - non potremo uscire, ma sarà una bella festa lo stesso».

Il progetto di social housing “Qui Abito” è nato nel 2016 ed è stato completato nel 2019, si tratta 4 complessi abitativi che ospitano 92 appartamenti di varie metrature ad affitti calmierati (alcuni sono a disposizione del Comune per l'emergenza abitativa) con molti spazi comuni: dalla palestra al parco, dalla ciclofficina al centro diurno per anziani, senza trascurare un'aula studio per i più giovani.