PADOVA I contraccolpi delsu economia, turismo e società finiscono nelle pagine di una. Quella di Giorgia Turco, 22enne di Villatora, che ha appena preso latriennale in Economia aziendale all'Università telematica Pegaso con un elaborato, appunto, sugli effetti negativi dell'infezione a livello italiano. Lo studio è partito dai primi casi di polmonite interstiziale refrattaria alle cure, poi diventati uno tsunami di infezioni che si sono trascinate dietro buona parte dell'economia nazionale. «Nella prima parte ho analizzato lainnescata per la prima volta nella storia da un'emergenza sanitaria, poi ho preso in esame il caso specifico di Vo' e la crisi delle aziende sul territorio, quindi - argomenta la neodottoressa Turco - ho analizzato i i criteri utilizzati dagli istituti di credito per arginare l emorragia economica. Infine come l'incedere dellaabbia colpito il settore alberghiero e turistico e eventi di portata internazionale come il carnevale di Venezia o la settimana della moda di Milano. Per dare un'idea della criticità basti pensare che un nutrito numero di aziende ha riqualificato la propria produzione dedicandosi alla creazione di dispositivi di protezione individuale quali mascherine guanti».La studentessa ha quindi concluso che l'emergenza covid è simile allo sconvolgimento della seconda guerra mondiale, e ilsarà sovrapponibile al. «L'epidemia sanitaria ha determinato una forte crisi economica coinvolgendo quasi tutti i settori produttivi: vivendo io nella provincia di Padova, una delle prime 11 zone rosse del nostro Paese, ho trattato la crisi della aziende presenti nella zona di Vo' , secondo focolaio italiano di pandemia». Turco si è focalizzata in particolare sui settori del turismo e dell'alberghiero, evidenziando una diminuzione di attività pari all'ottanta per cento rispetto al pre-covid. «Si è trattato di un lavoro in continua evoluzione, per cui non esiste bibliografia, quindi le mie fonti sono state i giornali specializzati nei settori economico e finanziario». La proclamazione a dottoressa? Rimandata insieme ai festeggiamenti ufficiali, sempre per via del distanziamento sociale.