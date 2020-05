Tenta un furto in farmacia e sputa a una donna che prova a fermarlo

PADOVA - (s.d.s) Nella tarda mattinata di oggi, venerdì alle 12, un uomo italiano entra nella farmacia All'Angelo, all'angolo di piazza delle Erbe. Armeggia con alcuni prodotti senza mascherina e guanti, cerca di intascare qualcosa e per questo lo invitano ad allontanarsi anche, perché lo riconscono come uno di quelli che bivaccano alla fontana. Mentre si allontana si affaccia una donna, lo riprende per la mancanza della mascherina e lui le sputa. Lei estrae subito lo spray urticante, ma non lo colpisce e prende di striscio il farmacista.

Nel frattempo sul posto accorrono diverse pattuglie della Polizia locale. L'uomo viene intercettato poco lontano e trasferito al comando dei vigili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA