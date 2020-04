PADOVA Niente file al supermercato con la consegna della spesa direttamente a casa. È il servizio dei produttori di Coldiretti Veneto accreditati a Campagna Amica che nell'ultimo mese registrano un aumento record degli ordini soprattutto da parte di chi ha difficoltà a muoversi. Con il raddoppio delle domande sono diventate quasi 200 le aziende iscritte all'elenco https://veneto.coldiretti.it/news/campagna-amica-a-casa-tua/ che ogni giorno portano a casa delle famiglie 5mila pacchi salva dispensa.

L'obiettivo della Coldiretti è garantire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, a partire dagli anziani e dai malati, la spesa alimentare direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell'ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell'economia e del lavoro. L'acquisto diretto dal produttore continua la Coldiretti al consumatore è anche un aiuto all'economia, all'occupazione e al territorio in un momento di grande difficoltà.

Gli agricoltori di Campagna Amica invece hanno avviato l'iniziativa Spesa sospesa che mutua l'usanza di lasciare pagato un caffè, ma in questo caso si tratta di frutta, verdura farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare made in Italy che i cittadini possono decidere di donare agli enti e alle organizzazioni no profit o alle Caritas diocesane.

Coldiretti ricorda che l'iniziativa è partita ufficialmente questa settimana in tutto il Veneto e proseguirà nei prossimi mesi. Il primo appuntamento possibile è previsto sabato mattina e a seguire ogni mercoledì dalle 15 alle 18.

Al Mercato coperto di Padova gli agricoltori di Campagna amica Coldiretti presentano il meglio delle tipicità del territorio, con molte proposte per tutti i giorni, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C'è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura.

Il Mercato coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19.

Sulla pagina Facebook Mercato coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità.

