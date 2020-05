Specializzandi, dialogo aperto: «Tra noi 16 positivi, non uno come dice Donato»

PADOVA - Il patto d'acciaio, propedeutico alla concordia ritrovata con l'avvenuta ripresa regolare dell'attività lavorativa dopo il lunedì di sciopero, è stato l'impegno dei vertici dell'Azienda ospedaliera a rendere pubblici i dati per definire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che una parte dei 36 specializzandi contagiati si è positivizzata al Sars-Cov 2 in contesto lavorativo e non in ambito extra-ospedaliero. Il documento è stato consegnato ieri sera ma non reso noto. Quanti sono i medici contagiati in ospedale? Sedici, secondo l'associazione di specializzandi MesPad, di cui quattro a diretto contatto con malati Covid. «Sedici, non uno, come ha sostenuto il direttore sanitario Daniele Donato», afferma il presidente di MesPad, Andrea Frascati.

GARANZIE DI DIALOGO

«L'iniziale indisponibilità al dialogo a seguito delle gravi affermazioni della direzione sanitaria aveva determinato una presa di posizione dei medici in formazione specialistica, sfociata nell'astensione dalle attività delll'85%. Questo - rendiconta MesPad - ha inoltre contribuito a far emergere le criticità logistiche e formative riscontrate nelle diverse Scuole di Specializzazione che Università ed Azienda si impegnano ad affrontare punto per punto nelle sedi istituzionali». A sbloccare la situazione è stata una lettera, inviata agli specializzandi l'altra sera, nella quale il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, si impegnava a farsi garante che la documentazione richiesta sarebbe arrivata in tempi brevi, e le istanze degli specializzandi prese in carico e discusse punto per punto dagli organi istituzionali collegiali; lettera giunta a stretto giro dopo l'incontro, avvenuto qualche ora prima, tra MesPad, Università e Azienda ospedaliera.

L'INCONTRO

«Reputiamo questo incontro un punto di partenza per il miglioramento della formazione e della qualità della vita professionale dei medici in formazione specialistica - afferma Frascati - una maggiore presa di coscienza della nostra figura, fondamentale e a volte sottovalutata». Tesi sposata da Mirko Claus, presidente nazionale di FederSpecializzandi: «Chiediamo che l'Università e l'Azienda ospedaliera collaborino maggiormente nel tutelare la formazione specialistica e che la Regione non dimentichi il contributo che ogni giorno gli specializzandi offrono al Servizio Sanitario Regionale e nondimeno nella specifica occasione dell'emergenza Covid-19».

LA SOLIDARIETÁ

Il Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica (CoVeSaP), nelle persone di Angelo Giacomazzi, Marina Mancin e Maurizio Manno, ha espresso «piena solidarietà per gli specializzandi padovani, apprezza il senso di responsabilità della loro organizzazione MesPad e ne sostiene le giuste rivendicazioni. Rimane aperta la questione se sia accettabile o meno che chi copre ruoli di responsabilità nella gestione dell'emergenza Covid-19 possa esprimere giudizi di tale gravità senza aver prima valutato correttamente i dati mediante un semplice test statistico». Dal canto loro, i rappresentanti di MesPad ringraziano per «tutte le manifestazioni di vicinanza e sostegno, in particolare l'Ordine dei Medici nazionale e regionale e i numerosissimi medici ed operatori sanitari che non hanno mancato di dimostrare la loro solidarietà. Auspichiamo che il confronto con gli organi deputati alla nostra formazione e l'Azienda presso la quale prestiamo il nostro servizio possa continuare a dare i propri frutti. Siamo orgogliosi di rappresentare una realtà che nella coesione ha trovato la forza di reagire a tutela della propria dignità e dei propri diritti». Loro, sulla fiducia, ieri sono tornati a lavorare a pieno regime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA