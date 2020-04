Controlli a tappeto in città di carabinieri e vigili: 30 identificati, due arresti e denunce

PADOVA - Controlli a tappeto nel pomeriggio di oggi in città, a cura della Radiomobile della compagnia carabinieri e delle stazioni Padova Principale e Prato della Valle, nonché del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre, ai quali si sono uniti anche gli agenti della polizia locale con un’unità cinofila antidroga. Controlli capillari nelle aree più sensibili della città, in particolare nelle piazze De Gasperi, Salvemini, Gasparotto, via Tommaseo e Valeri, e all'Arcella, per individuare e identificare persone che oltre a non rispettare le limitazioni governative imposte in tema di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, fossero anche dedite a reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti. Durante i controlli sono state identificate 30 persone, di cui sei sono state sanzionate per non avere rispettato le prescrizioni: nei loro confronti sono state contestate le sanzioni di 400 euro a testa.

E’ stato anche denunciato un 43enne residente a Padova, per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Si tratta di C.R. nato nel 1977, residente a Padova, il quale ha minacciato le forze di polizia durante un loro intervento per sedare una lite tra un suo famigliare e altro soggetto. Sono poi stati arrestati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Stanley Okoh, nato in Nigeria nel 1984, domiciliato a Padova, noto alle forze dell'ordine, e Monday Okojie, nato in Nigeria nel 1986, domiciliato a Padova con il suo connazionale nel quartiere Brusegana. Entrambi i cittadini africani sono stati trovati in possesso, a seguito di una perquisizione personal e domiciliare, di sei involucri di cocaina per un peso di 4 grammi, di un involucro contenente 30 grammi di marijuana e della somma di 200 euro, sequestrata come lo stupefacente, poiché ritenuta profitto di reato. I due arrestati al termine dell’attività sono stati posti in libertà ai sensi dell’art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA