Sorvegliato speciale trovato fuori provincia con un pregiudicato: doppiamente nei guai

ROVIGO - Un sorvegliato speciale di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri di Badia Polesine perchè trovato in un altro comune di residenza assieme ad un pregiudicato, contravvenendo così alle disposizioni del Dpcm oltre a quello degli obblighi inerenti la misura di prevenzione.



L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato fermato per un controllo a Masi, nel padovano, mentre si intratteneva con un'altra persona, anch'essa pregiudicata. Il 43enne è stato poi accompagnato presso la sua abitazione dove è stato rimesso in libertà con l'obbligo di non uscire dal proprio comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA