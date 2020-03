PADOVA - Per le autorità i padovani pare abbiano cominciato a capire l’importanza del rispetto dell’isolamento ma nella zona del lungargine Piovego e in altre parti della città qualcuno ha anche deciso di applicare personalmente il pugno di ferro: «Se stai praticando attività motoria o passeggiando col cane in questo argine e i residenti non potranno identificarti come appartenente al quartiere, verrai segnalato alle autorità con qualsiasi mezzo» recita un cartello comparso all’ingresso dal lato di via Rolandino. Oppure “Si avvisano i signori frequentatori che se si verrà sorpresi nei pressi di questo quartiere senza valida motivazione o non verrai identificato come residente sarai segnalato alle autorità mediante qualsiasi mezzo: registrazioni, telefonate, fotografie”.

IL COMUNE

«Stiamo lavorando quotidianamente per ripristinare le chiusure che erano state divelte e per implementare la cartellonistica e gli avvisi – spiega l’assessore Andrea Micalizzi – Ogni giorno dodici auto della Protezione civile fanno circolare il messaggio di stare a casa nei quartieri. Gli argini non sono diversi dalle altre strade: bisogna non uscire, lì come altrove. Non sono capricci, sono regole e oggi più che mai ciascuno deve fare parte di un gioco di squadra da cui dipendono le nostre vite».

Negli ultimi giorni la stretta da parte delle autorità si è fatta ancor più rigida e se, nonostante i divieti, passeggiate con i cani e sedute di jogging non sono del tutto estinte, per il Comune il numero dei “furbetti” è nettamente sceso.

«Nell’ultima settimana, specie da mercoledì, il tiro si è aggiustato – spiega il comandante della polizia municipale Lorenzo Fontolan – Se infatti nel periodo precedente si registravano diverse segnalazioni e denunce nei confronti degli indisciplinati che uscivano senza motivi di necessità o creavano assembramenti, le ultime giornate hanno fatto registrare un trend più positivo».

LA POLIZIA LOCALE

La polizia locale schiera quotidianamente nei turni sia diurni che serali tra dieci e dodici pattuglie esclusivamente dedicate alle verifiche nell’ambito delle normative anti Covid-19. Occhi puntati sulle arterie stradali e le auto, sul centro città e i pedoni, nonché sugli argini e le zone abitualmente frequentate specie nel fine settimana. E proprio gli argini lo scorso weekend erano stati terreno di accese polemiche. L’amministrazione comunale ne aveva disposto la chiusura e agli imbocchi principali erano stati apposti dei nastri per vietare l’accesso. Buona parte sono stati divelti e decine se non centinaia erano state le persone riversatesi lungo i canali, talvolta anche in gruppo.

Per evitare il ripetersi di simili situazioni, tanto il Governo quanto la Regione hanno impresso un’ulteriore stretta alle normative. «I controlli proseguono a stretto giro ma sono diminuite sia le segnalazioni che le denunce. Le attività commerciali rispettano l’obbligo di chiusura e quello di operare solo con vendite a domicilio, mentre nell’ultimo periodo siamo intervenuti alcune volte per assembramenti in abitazioni private, ma anche questi episodi sono in netto calo. Ieri qualcuno ha segnalato la presenza di molte persone al di fuori dei supermercati, ma è un aspetto connaturato all’ingresso contingentato e all’obbligo di mantenere le distanze e la minor densità possibile all’interno, cosa per la quale negozianti e dipendenti si stanno impegnando al massimo – prosegue Fontolan – Ci rincuora anche che gli argini sabato fossero pressoché deserti, anche se resta aperto il non indifferente problema di chi non ha una dimora dove potersi rifugiare».

