Boss mafiosi e narcotrafficanti, 376 scarcerati per l'emergenza Covid: 11 a Padova

PADOVA - Mafiosi e narcotrafficanti mandati a casa per la pandemia. In tutt'Italia. E l'elenco è stato inviato una settimana fa alla commissione Antimafia. Una lista che allarma le procure. Secondo il quotidiano Repubblica i boss scarcerati sono 376, e di questi undici sarebbero usciti dal carcere di Padova. I boss sono stati inviati ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid nell'ultimo mese e mezzo. Dal carcere padovano sarebbero usciti otto condannati per mafia e traffico di droga, e posti agli arresti domiciliari. Altri tre sono detenuti accusati di reati di mafia e traffico di droga, anche questi posti agli arresti domiciliari.

Già in aprile era scoppiata la polemica per i boss mafiosi scarcerati causa coronavirus. E il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva fatto sapere di aver avviato le dovute verifiche. «Va sottolineato però che, in questo momento, i magistrati di sorveglianza stanno facendo un lavoro importantissimo per affrontare l'emergenza Coronavirus nelle carceri» aveva fatto sapere il Guardasigilli, evidenziando anche un altro dato: «Tutte le leggi approvate da questa maggioranza e riconducibili a questo governo sanciscono esplicitamente l'esclusione dei condannati per mafia (ma anche di qualsiasi reato grave) da tutti i cosiddetti benefici penitenziari».

