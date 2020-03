Coronavirus: da stasera la benezione del Rettore della Basilica di Sant'Antonio

PADOVA - Un nuovo gesto di vicinanza e preghiera per la città di Padova e per il mondo intero afflitto dal Coronavirus. Dopo la «Preghiera a sant'Antonio di Padova nel tempo dell'epidemia» composta dai frati della Basilica del Santo e diffusa la scorsa settimana via social, e ogni martedì fino alla fine dell'emergenza sanitaria, al termine della Santa Messa delle 18 celebrata all'Arca del Santo, in forma non pubblica ma in diretta TV su Rete Veneta e web streaming sul sito della basilica e su Facebook, il rettore del santuario, padre Oliviero Svanera, si affaccerà sul sagrato per impartire la benedizione alla città e al mondo con la preziosa reliquia del dito di sant'Antonio, la stessa che viene utilizzata anche nelle Solennità del Santo il 13 giugno. Inoltre, eccezionalmente, all'interno, nei pressi dell'ingresso principale, sarà collocata la statua votiva processionale, in genere esposta soltanto nel mese di giugno. La scelta del giorno non è casuale: da metà marzo ogni martedì, giorno dedicato tradizionalmente alla devozione antoniana, in basilica a Padova viene sviluppato un percorso di 13 tappe per accompagnare spiritualmente verso la Festa del Santo con la preghiera della Tredicina e, da alcuni anni, anche con video-meditazioni.



Questo il programma della celebrazione religiosa: alle 18 inizierà la celebrazione eucaristica; al termine i frati nel santuario e i moltissimi devoti sparsi in tutto il mondo pregheranno la «Tredicina» per invocare la misericordia di Dio per intercessione di sant'Antonio; intorno alle 18.40 il rettore con la sacra reliquia del dito scenderà processionalmente fino alla porta principale della Basilica, da dove, sulla soglia a porte aperte, impartirà la benedizione alla città e al mondo, mentre i religiosi all'interno accompagneranno il gesto con il canto del «Si quaeris» diffuso in piazza dai megafoni della Basilica (come ormai avviene da una settimana al termine della preghiera liturgica del mattino e della sera). Il rito della benedizione si ripeterà ogni martedì sera del tempo di pandemia alle ore 18.40 circa. Mentre la messa si può seguire alternativamente in diretta TV sull'emittente Rete Veneta, in streaming web su Santantonio.org, sulla pagina Facebook «Sant'Antonio - I frati della Basilica» e canale Youtube, il rito di benedizione sarà visibile soltanto in televisione. la Basilica di Sant'Antonio è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 come messaggio di coraggio e speranza per i fedeli, che possono accedervi per la preghiera privata, fatti salvi i già noti accorgimenti di sicurezza sanitaria per contrastare il diffondersi del virus e le restrizioni vigenti per gli spostamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA