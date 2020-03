Salme dei deceduti a Bergamo portate a Padova e in Friuli per le cremazioni

PADOVA - Arrivano anche a Padova, per la cremazione, una decina di salme di malati morti a Bergamo con il Coronavirus. Lo rende noto il Comune euganeo. «Già nei giorni scorsi abbiamo sentito il Comune di Bergamo e in particolare l'assessore ai servizi cimiteriali, Giacomo Angeloni, per offrire loro la nostra solidarietà e la massima disponibilità per affrontare la terribile emergenza», spiega l'omologa padovana Francesca Benciolini.

«Bergamo in questo momento - prosegue l'assessore - sta gestendo la grave situazione rivolgendosi ad altre città, in particolar modo emiliane. Nel frattempo siamo stati comunque contattati da alcune imprese di onoranze funebri che hanno chiesto la disponibilità del nostro forno crematorio. Quindi allo stato attuale in città arriveranno alcune salme, una decina».



Alcune salme sono state accolte anche in Friuli, per il momento dal comune di Cervignano.