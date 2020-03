Crisanti: «È realisticamente pensabile riaprire gradatamente per la fine di maggio»

PADOVA - Una riapertura del Paese e delle varie attività «è realisticamente pensabile per la fine di maggio ma ciò solo se i dati indicheranno una reale inversione di tendenza nella curva epidemica e se si sarà messo a punto un indispensabile piano di procedure di sicurezza». Lo afferma il virologo della Università di Padova Andrea Crisanti. Secondo l'esperto, la riapertura «andrà scaglionata, per tipologia di attività produttive e anche su base regionale».

Scuola, riapertura a maggio possibile ma solo in sicurezza

Fondamentali saranno le procedure di sicurezza che dovranno essere adottate: «Bisognerà garantire dispositivi di protezione individuale (Dpi) a tutti gli operatori sanitari ma anche ai lavoratori, a partire dalle mascherine ad alta protezione. Per la riapertura delle aziende e delle altre attività sarà inoltre necessario pensare ad un piano di diagnostica mirato, con test con tampone per tutti i lavoratori alla riapertura da ripetere successivamente a campione». E «cruciale - prosegue - sarà pure elaborare sistemi di tracciamento dei lavoratori, anche con app, per un rintraccio immediato di tutti i contatti nell'eventualità emerga qualche caso di positività». Tutto ciò, afferma, «è essenziale. La questione non è quando ma come si riaprirà. Senza un piano di sicurezza, sono convinto che l'epidemia ricomincerà».

