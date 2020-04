L'attacco di Lorenzoni: «Zaia bravo a seguire il vento, ma sulla ripartenza sia prudente e trovi le risorse per sostenere le imprese»

PADOVA - «Il presidente Zaia ha un grandissimo talento: è bravissimo, come pochi altri, a orientare le proprie decisioni in base alla direzione del vento». Parola di Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova, candidato del centrosinistra alle prossime regionali. Che predica prudenza in questa fase nella quale una fetta consistente dell'opinione pubblica sta spingendo per una pressoché totale “riapertura”. «Oggi – spiega Lorenzoni – in molti stanno spingendo, comprensibilmente, per un immediato ritorno alla normalità preoccupati, come siamo tutti, per la tenuta del sistema economico e produttivo. Mi auguro che il presidente Zaia, così attento alle opinioni della “piazza”, adotti un atteggiamento prudente e non si faccia prendere dalla smania di voler essere il più popolare a tutti i costi».



«Purtroppo – continua il candidato del centrosinistra – già nelle settimane passate abbiamo assistito a scivoloni dettati, appunto, da questo voler seguire il vento. Ricordo che quando il Governo rese zona rossa, a buona ragione, le province di Padova, Venezia e Treviso, Zaia, spinto da una certa opinione pubblica, dichiarò che la misura era irricevibile. Poi comprese che i veneti erano, in maggioranza, spaventati dal dilagare del virus e si eresse a primo baluardo contro il virus annunciando tamponi per mappare gli asintomatici agli incroci delle strade e alle code dei supermercati. Un'immagine, questa, che per molti commentatori non veneti è reale. Idem per gli schermi protettivi distribuiti nei Comuni: in poche ore siamo passati dall'essere “una grande soluzione made in Veneto per proteggerci dal Covid” a “sono comunque meglio di niente”. Anche sul cosiddetto “lockdown soft”: evidentemente un titolo a effetto visto che, nel testo dell'ordinanza, non si riscontra alcun tipo di alleggerimento. Soltanto una modifica: le gambe si possono sgranchire nei pressi di casa e non entro i 200 metri. E dire che quando il Governo utilizzò la stessa formula fu Zaia a criticarlo sostenendo che, senza un ordine di grandezza preciso, da qui l'introduzione appunto dei 200 metri, sarebbe stato il caos».



«Dobbiamo dircelo in modo chiaro: l'emergenza veneta l'hanno affrontata i medici, tutto il personale sanitario e il mondo scientifico e accademico - prosegue Lorenzoni -. La politica non ha particolari meriti, anzi ha il demerito di non aver sostenuto a sufficienza, nel corso degli anni passati, questo eccezionale sistema. E' importante affidarsi alla sanità e alla scienza anche per programmare al meglio la riapertura senza cercare di mettersi a favore di vento. La raccomandazione, solo per citare l'ultima in ordine di tempo, della Fondazione Gimbe secondo la quale "il contagio non è sotto controllo" e che per "programmare la Fase 2 non si possono rincorrere i dati del giorno, ma si devono osservare almeno le variazioni settimanali e i dati degli ultimi 7 giorni sui contagi" non sono affatto rassicuranti. Io vorrei lanciare – conclude Lorenzoni – un ulteriore appello al presidente Zaia: la riapertura, oltre che di solide indicazioni scientifiche, ha bisogno di ampio sostegno economico che integri quello che proviene dal Governo. La Regione Emilia Romagna ha già stanziato, per questo e senza contare l'aspetto sanitario, centinaia di milioni di euro: credo che il Veneto, che sta decidendo in queste ore, debba fare lo stesso. Altrimenti si potrà riaprire, ma certamente non si riparte. Su questo Zaia può realmente incidere e da quella cifra capiremo la sua capacità reale di affrontare questa emergenza».



