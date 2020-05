PADOVA - Due nuovi casi e un altro decesso per Covid-19 tra ieri e sabato in provincia di Padova. Questo il quadro presentato nell’ultimo report emesso ieri sera da Azienda Zero. La catena del contagio ormai sembra essersi spezzata, ma la lista delle vittime ricorda di non abbassare la guardia. Finora la pandemia ha causato 252 morti sul territorio padovano, l’ultima è avvenuta ieri in Azienda ospedaliera a Padova. Dal 21 febbraio ad oggi i casi di Coronavirus confermati sono stati 3.869. Attualmente risultano 786 positivi al tampone (-25 nel giro di 24 ore), mentre i negativizzati virologici sono 2.831 (+26). Scende ancora il numero di soggetti in isolamento domiciliare (-78), complessivamente si trovano in quarantena 740 persone. Negli ospedali di Padova e provincia sono assistiti 162 pazienti positivi e 63 negativizzati, per un totale di 225 persone. Tra ieri e sabato se ne sono andati dai nosocomi in quattro. Nella terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera sono ricoverati 12 pazienti gravi (-1), ancora stabili i 5 a Schiavonia.



IL CASO

Un chiaro segno del rallentamento del virus arriva da Mestrino che è al suo giorno zero: dopo 11 settimane i pazienti di Covid-19 sono tutti guariti e al momento non si registra nessun nuovo contagio. A comunicare i dati, trenta guariti e un deceduto, il sindaco Marco Agostini che parla di una ripartenza per Mestrino che deve essere molto attenta e matura non solo per mantenere a zero i contagi, ma per uscire dalla battaglia economica e individuale che si dovrà affrontare. «Un punto di partenza per il nostro territorio - ha detto il sindaco Agostini - un risultato eccezionale, sofferto e raggiunto con l’aiuto di tutti e con il supporto che abbiamo dato non solo alle famiglie Covid, ma a tutti noi. Nessuno è stato lasciato indietro. L’amministrazione assieme a tante manifestazioni di volontà e donazioni è riuscita, e sta riuscendo, a supportare il territorio in modo adeguato. Sono stati giorni difficili e ce ne saranno molti altri, ma non dobbiamo perdere questo risultato. Oggi è il giorno zero, ma per partire da qui dobbiamo essere molto più bravi e maturi». Continua la consegna di mascherine nel territorio, e in caso di bisogno è attivo il numero 049.9003494. Inoltre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 nella sede della Protezione civile i volontari le distribuiranno a chi non le ha ricevute. © RIPRODUZIONE RISERVATA