Picchia il vicino e gli spacca il naso, poi aggredisce i carabinieri. Giovane in manette

LEGNARO - Prima aggredisce il vicino di casa, ferendolo in modo serio. Poi si ripete con i carabinieri giunti sul posto. Nottata movimentata a Legnaro, dove sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione insieme a colleghi di Ponte San Nicolò e Piove di Sacco per fermare l'uomo fuori di sé e in evidente stato di alterazione psicofisica.



Il protagonista violento è un 19enne residente a Legnaro, Millas Naichel, già noto alle forze di polizia. Il giovane, nella notte del 7 aprile, in via Vittorio Emanuele II ha iniziato con l'aggressione per futili motivi al vicino di casa, un 33enne, picchiandolo e procurandogli lesioni personali giudicate poi guaribili in 25 giorni dai sanitari dell'ospedale di civile di Piove, a causa dei traumi contusivi provocatigli al volto e al capo con ferite lacerocontuse al naso e fratture alle ossa nasali.



Non contento, il 19enne ha poi aggredito anche i carabinieri, che lo hanno immobilizzato e accompagnato in caserma. L'uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e poi posto immediatamente in libertà dall'autorità giudiziaria in base all'art. 121 disposizioni di attuazione del codice penale. © RIPRODUZIONE RISERVATA