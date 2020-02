Coronavirus: primi due casi di contagio in Veneto. ​Pazienti positivi al test a Padova

Primi due casi accertati di contagio da Coronavirus in Veneto: si tratta di due pazienti, entrambi anziani, risultati positivi al test effettuato a Padova. I pazienti sono stati ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera della città. I tamponi, già risultati positivi, sono stati inviati per riscontri all'Istituto Spallanzani di Roma: si attendono quindi gli esiti dei secondi test, ma l'allerta è alta.

Unità di crisi in via degli Scrovegni a Padova

Avuta conferma del contagio il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, è subito andato a Padova, qui è prevista a breve una teleconferenza, da via degli Scrovegni, con il capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli.



Covid19. Pazienti contagiati in Veneto: dove vivono

I due anziani contagiati dal virus e ricoverati a Padova abitano entrambi a, paese nella zona dei Colli. La notizia non è ancora confermata, ma sembra che le due persone rimaste contagiate frequentassero lo stesso bar.

Numero verde da chiamare per informazioni e primo triage telefonico

Il numero verde da chiamare per informazioniCoronavirus, domande e risposte, è il 1500 ed è stato attivato dal Ministro Roberto Speranza il 27 gennaio. Il numero utile anche per effettuare un triage telefonico prima di presentarsi in ospedale.



Coronavirus, cosa sta succedendo in Veneto

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie sul Gazzettino.it . Il 21 febbraio 2020 è stato accertato il primo caso di contagio in Veneto. Si tratta di un uomo. Fino a questo momento in Veneto erano stati ricoverati nei reparti ospedalieri di malattie infettive, riferiti a soggetti che presentavano lieve sintomatologia respiratoria e che rientravano da aree a rischio della Cina.

Coronavirus, come proteggersi: dispenser anti contagio con disinfettanti in treni, stazioni, aeroporti e luoghi affollati Coronavirus, come proteggersi dal contagio? Il Ministero della Salute ha elaborato un piano speciale per difendere i cittadini: dispenser con disinfettanti per le mani alle fermate della metro, nelle stazioni dei treni, negli aeroporti e negli spazi pubblici più affollati per garantire il massimo livello d'igiene e contrastare anche la possibile diffusione del virus.

La parola all'esperto: Giorgio Palù, professore dell' Università di Padova

«E' possibile essere negativi al test dopo avere avuto un'infezione da coronavirus SarsCoV2». Lo rileva Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell' Università di Padova... (LEGGI L'ARTICOLO)

Coronavirus, Ippolito (direttore Spallanzani): «Siamo entrati in una nuova fase: da importazione a circolazione»



Covid19 cosa sta facendo la sanità del Veneto

Più in generale, le misure adottate dalla Regione hanno previsto l'immediato aggiornamento dei Comitati di Emergenza di Sanità Pubblica (Cesp) e Gruppi operativi a Risposta Rapida (Gorr) delle Aziende Ulss, e l'istituzione di una Task Force regionale composta da rappresentanti delle U.O. Malattie infettive, da Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Direttori Servizi Igiene Sanità Pubblica, referenti delle professioni sanitarie, per adottare le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia in modo organizzato e uniforme sul territorio regionale. Sono state trasmesse alle Aziende Ulss e ospedaliere, e alle Associazioni delle strutture private accreditate, tutte le circolari ministeriali pervenute con le indicazioni regionali per la loro attuazione, con la richiesta di diffonderle anche ai Medici di medicina Generale e ai Pediatri di libera scelta. E' stata inoltre predisposta un'apposita sezione del sito web regionale dedicata all'epidemia di Nuovo Coronavirus (2019-nCoV) con lo scopo di informare la popolazione sulla situazione internazionale e le precauzioni da adottare.

La Regione Veneto pronta a gestire anche gli scenari peggiori

Coronavirus, cosa dice il presidente del Veneto Luca Zaia. «Seguiamo ora dopo ora l’evolversi della situazione, in contatto con il Commissario Borrelli e il Ministro Speranza. Per noi l’allerta è massima e ci stiamo preparando a un’eventuale emergenza più importante. Combattiamo un virus, per cui l’attenzione è totale». Lo ha dichiarato Zaia, in relazione all’evolversi della situazione legata al coronavirus e ai casi palesatisi in Lombardia. «In caso di necessità – aggiunge il Governatore – siamo pronti a intervenire su più piani e a tutti i livelli, anche in modo drastico se ve ne fosse bisogno. Già ora, comunque, interveniamo con tutte le azioni necessarie al minimo sospetto, anche che un cittadino veneto possa aver avuto contatti con persone infette o provenienti da zone infette».

«Il presidente Zaia ha fatto bene a rassicurare i cittadini spiegando che la Regione è già mobilitata e pronta anche a gestire gli scenari peggiori». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. «La rete sanitaria veneta - prosegue Ciambetti - ha già attivato tempo i protocolli previsti dal ministero della Salute e richiesti dalle autorità internazionali per contrastare la diffusione del contagio e garantire la salute dei cittadini. Dai medici di base sino al 118 e alla rete ospedaliera che fa perno sull'azienda ospedaliera di Padova, è già da tempo attivo il protocollo per l'individuazione e gestione dei casi sospetti. Non potevamo fare altrimenti: il virus non conosce frontiere e siamo tutti chiamati a mettere in pratica le norme elementari di prevenzione dalle più banali e semplici, come il lavarsi spesso le mani. Nessun allarmismo, ma prudenza ed estrema attenzione da parte di tutti. Il primo vaccino da fare - conclude - è contro la disinformazione e le fake news».



