Coronavirus in Veneto, i fedeli pregano via Youtube

PADOVA - La fede non si fa fermare dal Coronavirus . Domani si svolgerà in una forma decisamente alternativa l'appuntamento settimanale del lunedì con la Scuola didel Seminario Maggiore di. Alle centinaia di giovani partecipanti non sarà consentito ritrovarsi come di consueto, ma grazie all’Ufficio Comunicazioni sociali della, sarà possibile comunque pregare insieme tramite la diretta che verrà effettuata sul canaledella Curia. Dalle 21 alle 22 saranno trasmesse la testimonianza di un seminarista e la riflessione del rettore don Giampaolo Dianin.Inoltre sul sito del seminario di Padova (http://www.seminariopadova.it) nella giornata di domani sarà messa a disposizione una traccia per la preghiera personale, che avrà un’intenzione particolare anche per il momento delicato che si sta vivendo, come sottolineano dal seminario Maggiore: «Il desiderio è che sia comunque una serata di preghiera dei giovani per la nostra, le nostre comunità e per tutti coloro che sono coinvolti nel nostro territorio e in ogni parte del mondo in questo tempo delicato, in particolare ammalati e operatori sanitari, autorità civili e forze dell'ordine».