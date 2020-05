PADOVA - Quattro nuovi casi di Coronavirus e zero decessi tra ieri e giovedì in provincia di Padova. E’ ancora stabile e in discesa la curva padovana del contagio descritta nell’ultimo bollettino di Azienda Zero. Dal 21 febbraio ad oggi l’epidemia ha toccato le vite di 3.890 padovani, i decessi Covid in totale arrivano a 254. Scende a 561 il numero dei positivi (-51 in 24 ore), tra questi solo uno è residente a Vo’. Al contrario sale il numero dei negativizzati virologici, ovvero coloro che sono risultati negativi a due tamponi nel giro di 24 ore, complessivamente si tratta di 3.075 persone (+55 in 24 ore).

QUARANTENA

Ieri sei padovani sono usciti dalla quarantena, in 528 rimangono ancora in isolamento domiciliare fiduciario. L'ultimo report ha modificato i parametri di conteggio dei ricoveri nei presidi ospedalieri, tenendo in considerazione unicamente i pazienti attualmente positivi al tampone. Fino a ieri venivano considerati anche i negativizzati virologici. In Azienda ospedaliera i pazienti Covid in area non critica sono solo nove, due quelli più gravi in terapia intensiva. Significa che undici persone infette sono ancora in cura in via Giustiniani. Dall'inizio dell'emergenza all'ospedale civile sono stati dimessi 299 pazienti e sono decedute 64 persone. Spostandosi nei presidi appartenenti all'Ulss 6 Euganea, a Schiavonia risultano 40 degenti positivi in reparto e altri cinque in rianimazione. Dal Covid Center della Bassa sono stati dimessi in 251 e le morti arrivano a 99. Un unico degente è assistito in reparto a Cittadella. Andando ad osservare la situazione nei presidi territoriali, si nota che ci sono altri cinque malati all'ospedale di comunità di Camposampiero e otto a Villa Maria a Padova.