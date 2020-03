Coronavirus: clienti in piscina e sauna, albergo con l'acqua termale chiuso

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - La polizia locale di Montegrotto Terme ha notificato oggi al legale rappresentante dell'hotel «Sollievo Matteo Moretti» un ordine di chiusura per cinque giorni, per aver violato le prescrizioni contenute nei decreti anti-Covid. Nonostante l'apertura delle strutture termali fosse consentita per le terapie a persone con motivi di necessità e per l'erogazione di servizi sanitari con ricetta medica, in due controlli effettuati lo scorso fine settimana sono stati trovati due minorenni nella piscina scoperta, due persone nella sauna sabato pomeriggio e sette in piscina domenica mattina. I verbali di ispezione sono stati trasmessi al Prefetto che ieri ha firmato l'ordinanza di chiusura. La chiusura dell'attività avrà decorrenza da lunedì 23 marzo, per dare tempo agli ospiti di organizzarsi diversamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA