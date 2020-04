PIOVE DI SACCO - Il Covid arriva in corsia: reparto sigillato, parzialmente svuotato per alcuni giorni e sanificato. Poi sono riprese le attività, ma con degenze ridotte. É accaduto all’Immacolata Concezione, la scorsa settimana, nel reparto di Medicina generale, dove il terribile Coronavirus si è infiltrato, arrivando dall’esterno e creando un piccolo focolaio, che peraltro è stato gestito con professionalità da medici, infermieri ed operatori, oltre che dai servizi di igiene dell’Ulss Euganea, provocando però, come sempre accade in questi casi, una serie di disagi concreti. Sono infatti una trentina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari quelli risultati positivi al tampone. L’Ulss 6 ha dovuto ridurre i posti letto anche per consentire la sanificazione dei locali.



L’ALLARME

Molto probabile che l’infezione sia stata portata nel reparto al sesto piano del monoblocco ospedaliero da un paziente esterno, nonostante gli accorgimenti e i rigidi protocolli seguiti a causa della pandemia. Una volta che accedono al Pronto Soccorso per il triage, gli ammalati vengono fatti stazionare al terzo piano, nei locali dell’Urt, l’Unità Riabilitativa Territoriale, che in questo periodo funge da camera di decantazione in attesa che i pazienti siano destinati al reparto piovese, o invece, se positivi, al Covid-Hospital di Schiavonia. Potrebbe essere accaduto che un cosiddetto falso negativo, risultato tale al tampone, ma in realtà positivo, o positivizzato successivamente al ricovero in corsia, sia stato la causa dell’infezione, che ha creato più di qualche problema, nonostante il personale in servizio abbia adottato da subito tutte le precauzioni necessarie a limitare i disagi. Da considerare poi che la Medicina è attualmente, a causa della chiusura dell’analogo reparto di Schiavonia, il riferimento per tutta la Bassa padovana.

Verso la fine della scorsa settimana i ricoveri sono stati sospesi. Alcuni pazienti sono stati dimessi, ovviamente dopo effettuazione del tampone e i 38 posti letto del reparto sono stati di fatto dimezzati. In tal modo si è potuto procedere alla sanificazione degli ambienti, alla sostituzione del personale risultato positivo, senza mai interrompere il servizio e le attività della Medicina. Toni rassicuranti da parte dell’Ulss 6 Euganea che ha fatto sapere come «Il reparto sia operativo, al sesto piano siano stati ridotti prudenzialmente i flussi, mentre al terzo l’attività risulta essere regolare». Insomma il peggio sembra essere passato per la Medicina piovese, diretta da oltre cinque anni dal dottor Giancarlo Parisi, che si avvale di una equipe consolidata di medici e infermieri, apprezzati per il lavoro e la cura dei pazienti che arrivano non solo dalla Saccisica, ma anche da Padova, dopo il passaggio del Sant’Antonio all’Azienda Ospedaliera, e negli ultimi due mesi anche da tutta la Bassa, dove di fatto risulta essere l’unico reparto attivo.

La speranza ora è che possano essere interamente ripristinati i 38 posti letto, ridotti ad una ventina circa a causa del focolaio dei giorni scorsi, con la conseguenza che da giorni diversi pazienti del Conselvano, Monselicense ed Estense vengono inviati a Camposampiero, un disagio non da poco per i parenti, anche se le visite ai reparti sono comunque contingentate.

