PADOVA C’è chi ha candidamente ammesso di «non poterne più di stare in casa», e chi, invece ha dato spazio alla fantasia, inventandosi di sana pianta le giustificazioni più incredibili pur di evitare la multa una volta fermato dalle forze dell’ordine. Un padovano, ad esempio, ha fatto addirittura appello all’articolo 2 della Costituzione, richiamandosi al riconoscimento del diritto alla libertà, quando è stato pizzicato a zonzo senza motivi validi dalla guardia di finanza. Ma c’è chi protesta, come un padre multato mentre andava dal figlio di 11 anni.

Nei guai è finita un’intera famiglia padovana che aveva pensato di trascorrere la Pasqua nella seconda casa di Cortina. Ieri la madre con il figlio è incappata nella stessa pattuglia della polizia di Belluno che, per sua sfortuna aveva fermato il giorno precedente il marito, un imprenditore padovano, assieme alla madre. I due, sulla base dell’autocertificazione in cui si asserivano impegni lavorativi inderogabili - l’uomo è amministratore delegato di una società - sono stati fatti proseguire. Ma i successivi controlli della Questura di Belluno hanno accertato che si trattava di una scusa. La vera sorpresa c’è stata quando i poliziotti hanno pizzicato 24 ore dopo, allo stesso posto di blocco a Longarone, anche la moglie del manager, e suo figlio. Stessa scusa, e sanzione (500 euro) anche nel suo caso. Madre e figlio sono stati però rimandati a Cortina, fino a quando non saranno più in vigore le restrizioni sugli spostamenti.

Non hanno potuto giustificarsi in alcuna maniera, invece, i nove inquilini dello stesso palazzo, che la sera di Pasqua avevano deciso di fare una cena in terrazza tutti assieme in un condominio di via Don Bosco a Trebaseleghe. Qualcuno sentendo il vociare ha avvertito i carabinieri, che quando sono arrivati, intorno alle 22, hanno beccato i nove commensali seduti alla tavola ben imbandita e pronti a gustarsi il secondo piatto. I nove, appartenenti a cinque nuclei familiari tutti residenti nei vari appartamenti al secondo piano del palazzo, hanno concluso il pantagruelico banchetto con un conto amarissimo da pagare: oltre 300 euro a testa senza poter nemmeno arrivare al dolce.

I poliziotti delle Volanti hanno collezionato una lunga serie di fantasiose scuse. C’è chi ha sostenuto di essere uscito dal proprio comune per gettare un po’ di carta nella spazzatura, chi ha riferito di andare a fare la spesa e addirittura un gruppetto di cinque persone - tutte sulla stessa macchina - ha invece sostenuto di andare a lavoro. Nonostante i sospetti, invece, gli agenti della polstrada non hanno potuto fare niente contro una donna, vestita molto elegantemente, che assicurava di essere diretta nel suo uliveto per potarlo: in effetti era iscritta come agricoltore alla camera di commercio. Ma è parso difficile che la sua mise fosse adatta ai lavori in campagna.

Uno è stato anche multato per aver fatto visita al figlio 11enne a Pasqua. A lasciare interdetto Paolo Sabbadin non sono i 373 euro di sanzione, ma l’essere stato certo che quegli incontri fossero in regola. Certezza che si è infranta domenica a un posto di blocco ad Albignasego. «Ero partito da Vigonza per trascorrere qualche ora con mio figlio che vive con la madre - spiega -. Quando ho visto la pattuglia della polizia locale avrei potuto svoltare invece non l’ho fatto perché due settimane prima ero stato fermato dai carabinieri. Mi avevano spiegato che le visite ai figli minori rientrano tra i motivi giustificati di spostamento. Io non sono separato né divorziato, ma mio figlio è riconosciuto e abbiamo un rapporto strettissimo». Invece a nulla sono valsi i tentativi di spiegazione: «Il peggio è che nessuno ha saputo dirmi se queste visite sono o meno autorizzate. Il ricorso? Valuterò se mi conviene. A preoccuparmi è l’incertezza in cui mi trovo».

Marina Lucchin

Serena De Salvador © RIPRODUZIONE RISERVATA