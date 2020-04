PADOVA Il Comune sta lavorando un maxi piano per garantire i centri estivi anche ai tempi del Coronavirus. Un piano che potrebbe coinvolgere quasi duecento strutture tra scuole, centri parrocchiali e asili.

Che palazzo Moroni stia muovendosi in questa direzione lo ha annunciato un paio di giorni fa il sindaco Sergio Giordani anticipando il Piano per la ripartenza della città che è in elaborazione in questi giorni. «Nella fase 2 – ha spiegato il primo cittadino - le persone andranno in ufficio o in fabbrica, ma sono migliaia le famiglie che hanno figli giovanissimi e nelle quali, giustamente, entrambi i genitori lavorano. Su questo non c’è chiarezza se saranno disponibili aiuti, più che auspicabili, da Governo e Regione; quindi intanto dovremo ragionare a strategie locali, anche nell’interesse del benessere psicofisico dei bambini».

LE STRATEGIE

Proprio su queste strategie locali, da settimane è impegnata l’assessore alla Scuola Cristina Piva che passa da una riunione all’altra per cercare di trovare il modo di far partire, possibilmente entro giugno, quelli che fino all’anno scorso si chiamavano centri estivi e che, nel 2020 sono destinati a diventare una cosa piuttosto diversa. «Sì, stiamo lavorando a un progetto di questo tipo – ha confermato ieri l’assessore – dal governo, però, stiamo attendendo indicazioni per capire se sarà possibile o meno concretizzare questa iniziativa. Con la progressiva riapertura di negozi, fabbriche e uffici – ha continuato l’esponente Dem – saranno migliaia le famiglie che non sapranno a chi affidare i loro figli. Allo stesso tempo, dopo quasi due mesi di lockdown, i bambini e i ragazzi hanno assolutamente bisogno di attività che, nel rispetto delle norme di sicurezza, ricreino dei momenti di socialità».

LA PRECONDIZIONE

«Siamo perfettamente consci che il distanziamento sociale è una precondizione – ha detto ancora Piva – Quindi stiamo lavorando ad un progetto che prevede attività che coinvolgano piccoli gruppi. Fino ai 6 anni si potrebbe pensare a gruppi di 2-3 bambini, per i più grandi si potrebbe passare a 4 o 5, non di più». Piccoli gruppi a distanza di sicurezza, che però richiedono l’impiego di spazi importanti. «Stiamo pensando anche a questo – ha continuato l’assessore – Gli spazi, infatti, non mancano. Si potrebbero utilizzare scuole, asili e, perché no, anche le parrocchie. Stiamo parlando di decine e decine di strutture progettate per accogliere i più piccoli che, soprattutto nel periodo estivo, sono tutte libere». Il piano del Comune è piuttosto ambizioso. Tra scuole di proprietà comunale e asili convenzionati, palazzo Moroni può contare, infatti, su 154 strutture. Della partita fanno parte, infatti 44 scuole primarie (elementari e medie), 17 nidi comunali e 10 scuole per l’infanzia statali. A questi si aggiungono 45 scuole per l’infanzia paritarie e 38 nidi privati. Non solo. Nel piano del Comune verrebbero anche coinvolte le parrocchie. Di conseguenza i Centri estivi “anti virus” potrebbero contare sulla bellezza di circa 200 strutture. Una circostanza che potrebbe consentire di organizzare attività in tutta sicurezza.

LE SPESE

La necessità di dividere i partecipanti in piccoli gruppi, però, rischia di avere anche un altro inconveniente: l’aumento esponenziale del personale che dovrà seguire bambini e ragazzi. Una circostanza che rischia di far salire i costi che poi ricadono sulle famiglie. «Anche questo è vero – ha ammesso Piva – c’è, però, da dire una cosa. Le famiglie che lavorano dovrebbero poter contare sui bonus baby sitter. Pur non essendo una grande cifra, potrebbe essere sufficiente a integrare le tariffe che, solitamente, vengono applicate a questo tipo di servizi».

Per andare incontro ai nuclei familiari alle prese con l’emergenza Covid 19, palazzo Moroni ha messo in campo anche altre iniziative. Da quando è iniziata l’epidemia, ha fatto scattare lo stop al pagamento delle rette degli asili nido e delle scuole materne comunali. Per quel che riguarda, invece, le mense delle elementari e medie, trattandosi di un servizio “a consumo”, essendo chiuse le scuole, i genitori non sono tenuti a pagare nulla.

