PADOVA - Tre decessi e tre nuovi casi di Coronavirus tra ieri e martedì in provincia di Padova. E’ ancora stabile, ma si mantiene in discesa, la curva del contagio descritta nell’ultimo bollettino di Azienda Zero. Dal 21 febbraio ad oggi l’epidemia ha toccato le vite 3.906 di padovani, i decessi Covid in totale arrivano a 265.



Ieri all’ospedale di Schiavonia non ce l’ha fatta Maria Facco, 89 anni, originaria di Cervarese Santa Croce. Se n’è andata anche Melania Baldin, originaria di Anguillara e ospite nella casa di riposo di Rovigo. Scende a 384 il numero dei positivi (-24 in 24 ore). Al contrario sale a 3.257 numero dei negativizzati virologici (+24), ovvero coloro che sono risultati negativi a due tamponi nel giro di 48 ore. Ieri due padovani sono usciti dalla quarantena, in 426 rimangono ancora in isolamento domiciliare fiduciario. Continua a scendere il numero di ricoverati nelle strutture ospedaliere. Attualmente sono degenti nei vari ospedali 47 positivi, sei in meno rispetto martedì pomeriggio. Le terapie intensive ormai accolgono solo 8 casi gravi, sei si trovano in rianimazione a Schiavonia, mentre due in Azienda ospedaliera. Ultimo aggiornamento: 07:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA