Saltate 200mila prestazioni, gli ospedali si rimettono in marcia per recuperare

PADOVA - Dove eravamo rimasti? La macchina sanitaria padovana ha ripreso a marciare a pieno regime dopo la fine del lockdown. L'Azienda ospedaliera per due mesi ha garantito, oltre ovviamente all'assistenza ai pazienti Covid, le urgenze e gli interventi non rinviabili. Ha però dovuto congelare 2.100 interventi chirurgici e 130 mila visite. Da un mese l'attività è ripresa con l'obiettivo di recuperare il pregresso aggiungendoci le attuali esigenze. Sono invece quasi 60 mila le prestazioni rinviate causa Covid in Ulss 6 Euganea. Sono riprese al ritmo giornaliero di quattromila visite ambulatoriali, un centinaio di interventi chirurgici, cinquecento vaccinazioni tra adulti e bambini, duemila prelievi, oltre ottomila chiamate al call center.

I NUMERI

Se i pazienti con Coronavirus ricoverati a Padova ormai sono per fortuna molto pochi, a conti fatti l'ospedale civile ha avuto la soddisfazione, dall'inizio dell'emergenza a oggi, di dimettere 315 assistiti che hanno vinto il virus. Idem al Covid Hospital di Schiavonia, che ha guarito 276 persone, mentre altre 7 sono state dimesse da Cittadella, Camposampiero o Piove di Sacco. Due i dimessi, guariti dal Covid, dallo Iov.

LE PRECAUZIONI

Importanti rimangono le misure precauzionali in materia di sicurezza, per scongiurare un ritorno nella catena dei contagi. Per accedere al polo di via Giustiniani, per esempio, gli ingressi sono stati da tempo ridotti a cinque: è dunque possibile entrare in area ospedaliera da Ponte Corvo, dal Giustinianeo, dalla Pediatria e da due cancelli siti in via san Massimo. All'interno ogni padiglione è presidiato da personale dedicato (mille le ore di servizio deputate alla salvaguardia delle entrate) che misura la temperatura di chiunque entri per motivi di salute o per accompagnare un parente, controlla il posizionamento della mascherina (e se assente la procura) e invita al lavaggio delle mani.

IL DIRETTORE

Massima attenzione anche all'Istituto oncologico veneto. «L'emergenza non è finita, non mi stancherò mai di dirlo: ci troviamo in una fase di convivenza con il virus ha sempre ripetuto il direttore generale dello Iov Giorgio Roberti -, di fatto l'emergenza continua e per noi, come per tutte le strutture sanitarie, è fondamentale mantenere tutte misure di prevenzione e protezione già messe in atto». Per entrare allo Iov rimane obbligatorio il passaggio dal triage, l'accesso continua ad essere vietato prima dei 15 minuti antecedenti l'orario di prenotazione della prestazione, non sono ammessi accompagnatori se non per minori, disabili, utenti particolarmente fragili o non autosufficienti.

Da giorni hanno ripreso servizio i volontari che hanno sostituito gli operatori della Croce Rossa, in accompagnamento ai pazienti. La medesima organizzazione rimane in tutti gli ospedali di Padova e provincia: al triage permane la misurazione della temperatura corporea, con il divieto d'accesso a chi ha più di 37.5. Vanno privilegiati dove possibile la prenotazione e l'esecuzione dei controlli da remoto, potenziata a monte la telemedicina. L'obbligo della mascherina esiste sempre così come l'igiene delle mani che l'utilizzo dei guanti non elimina. La distanza interpersonale non cambia: il solito metro di distanza.

Ogni giorno accedono allo Iov oltre 1.100 pazienti tra le nostri sedi di Padova, Schiavonia e Castelfranco. L'Istituto eroga 450 visite oncologiche al giorno, 170 prestazioni di radioterapia, altrettante di radiologia. Le prestazioni chirurgiche sono garantite ma la guardia rimane alta.

Anche al Covid Hospital di Schiavonia si respira aria di quasi normalità: dopo Pronto soccorso e Medicina, domani riapriranno le degenze di Pediatria, cardiologia con Utic ed Emodinamica, mentre verranno potenziati gli ambulatori nei presidi di Conselve e Montagnana. Un'ala resta riservata ai pazienti Covid mentre si attende il completamento dell'ospedale da campo donato dal Quatar. Negli ultimi tre mesi la sanità padovana ha ribadito di essere un'eccellenza. Ora, chiusa la fase più acuta dell'emergenza, si prova a tornare all'attività ordinaria. Un'attività che resta a livelli altissimi.

