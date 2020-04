Saltate a causa del virus cinquantamila prestazioni ospedaliere, di cui 8500 urgenti

PADOVA - «Dal 21 febbraio a oggi, considerando anche i privati accreditati, abbiamo registrato 49.800 prestazioni non erogate. Solo quelle con prenotazione entro 30 giorni sono state 8.200». Lo ha reso noto oggi (30 aprile) Domenico Scibetta, direttore generale dell'Usl 6 Euganea di Padova, nel corso di un incontro con la stampa sulle prospettive della Fase 2.

Coronavirus, le nuove regole degli ospedali: rivista tutta la gestione di accessi al pronto soccorso e spazi nei reparti Scarica

«Gli ospedali - ha detto Scibetta - non funzioneranno più con le stesse modalità organizzative di prima. Bisogna cambiare filosofia e considerare l'ospedale come un luogo ad alto livello di assistenza per malati acuti, dove c'è un rischio biologico intrinseco aumentato dalla pandemia. I nostri ospedali continueranno ad avere i varchi e il divieto di accesso agli accompagnatori. Inoltre stiamo avviando forme di teleconsulto per fare le visite a distanza».

Per quanto riguarda le degenze, il direttore sanitario Patrizia Benini chiarisce che «Andare al bar a prendere un caffè non sarà più possibile, sarà ammesso un visitatore al giorno per un tempo limitato e le stanze con più letti non potranno ospitare più visitatori contemporaneamente. Il nostro ufficio privacy sta valutando il trattamento dei dati personali, perché se c'è un caso positivo le persone che vengono ai varchi potrebbero essere richiamate per fare il tampone». Per quanto riguarda il Covid Hospital di Schiavonia, la prossima settimana ripartirà il reparto di oncologia, poi via libera anche agli ambulatori delle visite internistiche.

