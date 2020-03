Due operai padovani in trasferta a Capri, denunciati per aver oltrepassato la zona rossa

PADOVA - Due operai di Padova, giunti per motivi di lavoro a Capri, dove avevano preso alloggio in una pensione, sono stati denunciati dalla Polizia per aver violato la zona rossa, che era in vigore al momento della loro partenza. I due avrebbero dovuto eseguire lavori di restyling di una boutique straniera, la cui apertura è prevista in Estate. Il titolare della pensione, verificata la loro provenienza, ha avvertito la Polizia Municipale. I due operai - che si erano imbarcati per l' isola a Napoli, superando i controlli al Molo Beverello - sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato di Capri in un supermercato e riaccompagnati nella pensione, dove ora dovranno restare per i 14 giorni previsti per la quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA