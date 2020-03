«Padova, l'onda di piena non è ancora arrivata: da domani 2.500 tamponi»

«L'onda di piena non è ancora arrivata del tutto, e quindi non possiamo rilassarci neanche un istante. Ci aspettiamo che i numeri possano crescere e ci stiamo preparando per affrontare onda d'urto». Lo ha detto oggi Domenico Scibetta, dg dell'Usl 6 Euganea, in una diretta Facebook per la stampa a proposito dell'emergenza coronavirus. In provincia di Padova, il bollettino aggiornato alle 11 è di 790 pazienti positivi, di cui 134 ricoverati. «Dal 21 febbraio a oggi - ha detto Scibetta - la nostra macchina organizzativa non si è mai fermata un istante. I nostri modelli organizzativi si sono rapidamente evoluti rispetto ai numeri, e possiamo prevedere come si svolgerà onda epidemica grazie agli algoritmi. Ci stiamo preparando al peggio perché il peggio non ci travolga e non ci colga impreparati».



Nelle prossime ore l'ex ospedale di Monselice verrà riaperto per far fronte all'emergenza coronavirus. «La nostra organizzazione - ha spiegato Scibetta - deve prevedere tutte le possibilità e tutti i livelli di gravità. Nel caso estremo non rimarremo colti di sorpresa, e per questo abbiamo individuato dei presidi ospedalieri da poco dismessi come quello di Monselice e l'abbiamo adeguato fin da subito per utilizzarlo come ospedale di ricovero. Abbiamo individuato una capienza di 204 posti letto e la Protezione civile ha lavorato giorno e notte per ripristinare l'efficienza della struttura; il secondo piano è già operativo, un altro verrà reso disponibile oggi e un altro verrà reso disponibile domani». L'ospedale di Monselice quindi verrà «riaperto, riattivato, rimesso in funzione e avrà tre piani per accogliere eventuali malati. Spero che non arriveremo a questo livello gravità, ma che questo - ha concluso Scibetta - sia solo un grande esercizio di efficienza del nostro sistema».