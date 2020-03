Anziano obeso in quarantena cade in casa, intervengono i pompieri e lo sollevano

CAMIN (PADOVA) - Questa mattina, 18 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Camin per prestare soccorso a uomo di notevole stazza caduto in casa e in questo momento in quarantena con la famiglia. La squadra dei pompieri arrivata da Padova, indossati i dispositivi di protezione di individuale, ha alzato l’anziano rimettendolo seduto sulla sua apposita sedia. Il personale terminato l’intervento ha eseguito il percorso di decontaminazione ripristinando l’operatività in sicurezza della squadra. © RIPRODUZIONE RISERVATA