Guidava tranquillo ma gli era stata revocata la patente: 59enne vicentino denunciato

CARMIGNANO DI BRENTA – Guidava tranquillo ma senza patente, che gli era stata revocata, con recidiva. Ha rimediato una denuncia e, insieme con le due persone che aveva a bordo, si è beccato una sanzione amministrativa per violazione delle norme del decreto del 25 marzo sulle misure da osservare per l’emergenza coronavirus.



Fermato dai carabinieri a Carmignano nella serata del 3 aprile, P.S., nato nel 1961 e residente a Monticello Conte Otto (Vicenza), è stato denunciato in stato di libertà. Il 59enne era al volante dell'auto di S.M., nata nel 1988 e residente a Milano, che si trovava in auto con lui, insieme anche a B.B., nato in Albania nel 1980 e domiciliato a Monticello Conte Otto. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Ultimo aggiornamento: 15:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA