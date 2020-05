Movida irresponsabile, Flor: «Per gli stupidi posti liberi in rianimazione»

PADOVA - «Vorrei rassicurare tutti, abbiamo ancora posti in rianimazione per chi si espone stupidamente e si comporta sconsideratamente». Lo ha detto oggi Luciano Flor, dg dell'Azienda ospedaliera di Padova, a proposito delle scene di 'movida' dopo la fine del lockdown nella città euganea e in Veneto.

Per Flor quanto accaduto «è poco rassicurante sulla nostra capacità di gestire l'agognata libertà, mi auguro che le lezioni che abbiamo visto servano a tutti e che siamo in grado di fare la guardia e pretendere un comportamento sicuro da parte di tutti». Quindi ha ricordato che i controlli in ospedale sono ancora molto rigorosi: «Se a fronte di situazioni molto sotto controllo e critiche vogliamo questa sicurezza, la chiederemo anche a chi sta bene e può avere un comportamento adeguato fuori dall'ospedale».

Ultimo aggiornamento: 16:47

