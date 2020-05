PADOVA Il Coronavirus continua a farsi sentire in provincia di Padova. Ieri è stato registrato un altro decesso legato al Covid-19 e sono stati segnalati due nuovi contagi.

I dati dell’ultimo bollettino pubblicato da Azienda Zero dimostrano che l’epidemia è sotto controllo, ma il virus non è certamente scomparso. Nelle scorse ore, a soli 69 anni, se n’è andato Gianfranco Fornasiero, ex consigliere comunale di Este dalla fine degli anni ‘90, vicesindaco nel 2001 e candidato sindaco in lizza con Piva nel 2006. Fornasiero è morto all’ospedale di Schiavonia, recentemente era stato sottoposto ad un intervento cardiaco.



Dallo scoppio dell’epidemia sono deceduti 267 padovani. Scende lievemente il numero di ricoverati, tra ieri e sabato sono stati liberati due letti Covid nelle strutture ospedaliere padovane. Complessivamente i pazienti positivi nei nosocomi sono 41, di questi solo sei sono in terapia intensiva. Rimane stabile invece il numero dei dimessi: dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono usciti dall’ospedale in 639. I casi di Coronavirus segnalati finora nel territorio padovano arrivano a 3.914. Continuano a scendere i positivi, meno sei in 24 ore, sono ancora contagiate 307 persone tra Padova e provincia. I negativizzati virologici, quindi coloro che sono stati dichiarati guariti, arrivano a 3.340, più otto in 24 ore. Ormai i negativizzati sono oltre dieci volte in più rispetto ai positivi. In questo momento sono in isolamento domiciliare 355 padovani, tra ieri sera e sabato sera sono usciti dalla quarantena in nove.

Andando ad analizzare la situazione ospedale per ospedale, si osserva che in Azienda ospedaliera attualmente si trovano sei pazienti positivi in area non critica e due in rianimazione. Spostandosi alle strutture ospedaliere dell’Ulss 6, al Covid Center di Schiavonia ci sono diciassette pazienti in reparto, mentre quattro più gravi sono assistiti in terapia intensiva. Due i pazienti all’ospedale di Camposampiero, altri sei sono ricoverati all’ospedale di Comunità. La casa di cura Villa Maria si sta prendendo cura di cinque pazienti positivi.

Elisa Fais © RIPRODUZIONE RISERVATA