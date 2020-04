VO - II dottor Luca Rossetto è stato, suo malgrado, il primo medico ad ammalarsi di Covid-19 in Veneto. Un destino probabilmente inevitabile, indossando il camice bianco a Vo’. «Ma fortunatamente ne sono uscito e sono orgoglioso che questo piccolo paese, in cui esercito ormai da trent’anni, finirà nei manuali su cui studieranno i miei futuri colleghi, grazie alle ricerche scientifiche di cui è oggetto», dice il 62enne di Este.

Cosa ricorda del 21 febbraio?

«Tutto. Era venerdì e mi trovavo in ambulatorio. Verso le 18.30 mi ha telefonato un giovane paziente. Mi ha detto: “Dottore, avevo un appuntamento per le 19, ma preferirei spostarlo perché sto leggendo che a Vo’ ci sono molti casi di Coronavirus”. Così mi sono preoccupato di vedere i casi sospetti che avevo visto quella settimana, ricostruendo anche i possibili contatti fra i presenti. Ho mandato gli elenchi al Comune e sabato sono partiti i tamponi di massa».

Quando ha saputo di essere positivo?

«Alla domenica sono risultato negativo, ma mi sono messo comunque in autoisolamento. Poi però ho avuto la febbre, per la prima volta in vita mia. Dopo sei giorni così, con un gran mal di testa, sono andato al Pronto Soccorso di Noventa Vicentina. Da lì sono stato ricoverato in Malattie Infettive al San Bortolo».

Qual è stato il decorso ?

«Rispetto a tanti altri, sono stato molto fortunato. Cinque giorni in ospedale, ovviamente in isolamento, il che ha avuto una componente emotiva importante, perché ero preoccupato per la mia famiglia e per i miei pazienti. Ho poi proseguito la quarantena a casa e mi sono negativizzato dopo due settimane. Alla fine mi sono assentato dal lavoro per un mese: mai successo».

Com’è stato, da medico, il passaggio a paziente?

«Molto traumatico... In reparto hanno dovuto prendermi per un braccio e accompagnarmi con decisione in stanza. Noi dottori siamo così, non vorremmo mai saltare dall’altra parte. Facile dire, col senno di poi, che non ho avuto bisogno della Terapia Intensiva: questa malattia ci ha dimostrato che nel giro di un’ora possono insorgere complicanze anche fatali».

E i suoi assistiti, frattanto?

«Si sono infettati in 40, tra cui uno poi rimasto in Rianimazione per un mese, che ora finalmente si sta riprendendo. È stato molto bello tenere i contatti con i loro familiari e incoraggiarci a vicenda. Nel frattempo i miei due colleghi della medicina di gruppo integrata sono rimasti precauzionalmente in quarantena e così siamo stati sostituiti da tre giovani, grazie all’intervento di Domenico Crisarà, segretario regionale della Fimmg. Sono molto grato al dottor Luca Sostini, mio ex tirocinante che ha seguito egregiamente i miei pazienti».

Ritiene che voi medici siate stati poco protetti?

«All’inizio c’è stata una sottovalutazione, ma da parte di tutti. Mi ero procurato le mascherine in farmacia, quando ancora ce n’erano, però eravamo nella preistoria. Adesso magari non ce lo ricordiamo, ma poco più di due mesi fa, quando invitavamo i pazienti a indossare il dispositivo in sala d’aspetto, ci sentivamo dire: ma dai, dottore... Piuttosto sono mancate delle indicazioni precise sulle modalità di utilizzo: scafandro con i pazienti positivi, mentre gli altri casi sono rimasti una zona grigia».

Cosa le resta, due mesi dopo?

«Un tesoro enorme. Lo spettro del Covid-19 ti fa capire cos’è che conta veramente nella vita. Per me, la famiglia e il lavoro. Una professione che ho scelto e che mi appassiona. Certo, mi sono ammalato proprio lavorando, ma è molto di più quello che ho ricevuto, soprattutto nella relazione con i pazienti».

Cos’è cambiato a Vo’ e nella sua quotidianità di medico?

«Tanto. Nulla sarà più come prima, ma ciò può essere anche una bella sfida. Indubbiamente, per come sono fatto io, mi secca molto dover bardarmi dalla testa ai piedi e stare attento a ogni possibile rischio. Ma l’emergenza ha dato una grande spinta alle cure telematiche e questa è una grande opportunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA