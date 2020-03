Medici cinesi a Padova: «Qui ottimo lavoro, ma attenzione alla quarantena domiciliare»

PADOVA - «Abbiamo portato non solo materiali sanitari, ma anche fiducia ai colleghi italiani: oggi la Cina ha raggiunto il record di zero casi a livello di contagio interno, vuol dire che il virus si può combattere e sconfiggere» ha detto la delegazione di medici cinesi che sta visitando gli ospedali del Veneto, nel corso di una diretta Facebook dall'Azienda ospedaliera di Padova.

«In questi giorni - hanno aggiunto i medici cinesi - abbiamo interagito col personale sanitario e abbiamo visto le misure di prevenzione e di controllo: abbiamo fiducia che Padova uscirà da questa situazione molto presto perché qui si sta facendo un ottimo lavoro». «I colleghi italiani - ha concluso la delegazione - potranno adottare i nostri protocolli, adattandoli alla situazione locale per sconfiggere il virus al più presto».



IL VIRUS

«Se questo virus si comporterà come gli altri, cioè se i pazienti con sintomi minori potranno rimanere a casa e il ricovero in ospedale riguarderà solo quelli con sintomi maggiori - hanno osservato i sanitari giunti dalla Cina -, i vostri ospedali sono in ottime condizioni e quindi potranno far fronte alla situazione. Se invece la quarantena domiciliare favorirà contagi in famiglia e tra vicini di casa, forse questo sistema non riuscirà a reggere e bisognerà prevedere altri sistemi». In particolare sulla situazione di Padova, la delegazione ha detto di ritenere che il contagio sia in fase di crescita, «e si sta avvicinando all'apice, ma è difficile da dire. Mancano alcuni dati sull'efficacia della quarantena domiciliare. Se gli scienziati riscontrano contagi in famiglia o tra contatti stretti bisogna considerare l'ipotesi di modificare alcuni accorgimenti. In Cina abbiamo notato che il metodo usato nella fase iniziale non era sufficiente, e quindi abbiamo costruito gli ospedali a cabina mobile».

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA