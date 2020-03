Le mascherine cinesi fanno scattare l’assalto alle farmacie. E da oggi a distribuire i dispositivi inviati dalla Regione saranno i supermercati, dove si verificherà la medesima situazione. Sono, dunque, praticamente tutte esaurite le mascherine che lunedì il Comune ha dato alle oltre 60 farmacie cittadine. Ieri, infatti, dalle prime ore della mattina si sono registrate lunghe code davanti ai “punti di distribuzione” e tutti gli scatoloni da 1000 “pezzi” prima di sera erano vuoti. A ogni persona ne sono stati dati due.

«E' stata dura – ha spiegato il dottor Sebastiano Ciato dell’omonima farmacia di via d’Acquapendente - alle 8.30 avevamo già la coda davanti alla porta. A un certo punto, ho dovuto personalmente regolare il flusso della clientela mettendomi fuori dal negozio. E alle 12.45 erano finite». «Sì, è venuta tanta gente – ha aggiunto la dottoressa Francesca Dall’Acqua della centralissima farmacia Panieri e Mauro di via VIII Febbraio - Quella del Comune un’ottima iniziativa». «Effettivamente, già da questa mattina c’è stata moltissima gente, adesso ci restano sì e no 5 mascherine», ha scandito nel primo pomeriggio Filippo Avella della farmacia Forcellini.

LA POLEMICA

L’iniziativa del Comune, però, non è piaciuta al consigliere regionale leghista Fabrizio Boron: «Non è responsabile comunicare che le mascherine vengono distribuite gratis nelle farmacie. É ovvio che poi la gente crei assembramenti aumentando il rischio di contagio». Pronta la replica di Giordani: «In una situazione di emergenza sono polemiche stupefacenti, ma la mia linea non cambia: solo impegno totale per i padovani. I cittadini alla fine di questo incubo sapranno valutare quale sia stato l’atteggiamento migliore. E lo stesso chiedo a tutte le forze, sia quelle a me vicine, che dell’opposizione, che stanno collaborando capendo la situazione critica. In questo momento io penso solo a Padova e a proteggerla per quanto possibile con l’aiuto di tutti. Con Luca Zaia ci sentiamo spessissimo. Collaboriamo per i padovani e per i veneti: è come se fossimo in guerra e dobbiamo restare uniti per salvare le persone. Ci sono momenti gravi in cui tutti dovrebbero capire che dividersi è deleterio».

Oggi, intanto, inizia la distribuzione delle 60.000 mascherine della Regione realizzate da Grafica Veneta. Si comincerà dai supermercati (gruppi Alì, Aspiag, Pam, Conad e Coop). In aggiunta, ieri pomeriggio è arrivato un nuovo carico (10.400 pezzi) e materiale sanitario (guanti, camici e liquidi disinfettanti) donato dalla città cinese di Xian. Ma non solo: sempre da oggi il Comune raggiungerà a casa propria gli oltre 3500 anziani over 74 che abitano soli. Non solo sarà consegnato loro la mascherina fornita dalla Regione, ma sarà anche una occasione per monitorare la loro situazione, con tutte le precauzioni del caso, in questo momento difficile. Questo lavoro verrà svolto dai tanti volontari che hanno risposto al progetto “Per Padova noi ci siamo” promosso da Comune di Padova, Centro Servizi Volontariato di Padova e Chiesa di Padova nella cornice di Padova Capitale Europea del Volontariato, il tutto anche col supporto della Fondazione Cariparo.

Inizia quindi oggi la distribuzione degli schermi protettivi messi a disposizione della Regione da Grafica Veneta. Si comincia dai supermercati, ma probabilmente già da giovedì sarà possibile riceverle nelle parafarmacie, nelle edicole e nei negozi di vicinato.

Ecco l’elenco dei punti vendita da cui inizia la distribuzione odierna:

Sotto salone Alì; piazza frutti 22, Despar; Prato Valle Despar; Stazione Ferroviaria Despar; via Breda 16 Despar; Piazzetta Sartori, 24 Despar; piazza Garzeria 3, Pam; via della Pace 1, Coop; via Zabarella 15, Coop; via Curzola 7, Alì; via Induno 27, Alì; via Saetta 6, Alì; via Verrocchio, Alì; via Pontevigodarzere 2, Interspar/Eurospar; galleria S.Carlo, Pam; via monsignor Fortin 47, Alì; via Grassi 38, Alì; via Nazareth 12, Alì; via Prosdocimi 2, Alì; via Giovanni Fortin 47, Alì; via Facciolati 80, Conad; via Venezia 61 (centro Giotto) Conad; via Gattamelata 134, Interspar/Eurospar; via Maroncelli 25, Pam; via Tre Garofani 47 Alì, via dei Salici 37, Alì; via Sandelli 1, Alì; via Marin 9, Despar; via Vergerio 10, Despar; via Monti 1, Interspar/Eurospar; Piazza S.Croce 17, Pam; via Siracusa 18 Alì; via Ostalia Gallenia, 8 (laterale Bronzetti) Conad; via Savona 2, Despar; via Cernaia 84, Interspar/Eurospar; via Monte Cengio 31, Interspar/Eurospar; piazza Metelli 6, Alì; via chiesanuova 71, Alì; via Colli 31, Alì; via Pullè 39 Alì; via Altichiero 40 Interspar/Eurospar.

