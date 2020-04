Coronavirus, 14.000 mascherine distribuite al personale sanitario. Altre 11.000 alle fasce deboli

PADOVA- Sono arrivate a Padova 14 mila delle 620 mila mascherine ffp2 distribuite su tutto il territorio nazionale dal ministero della Salute in accordo con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo). L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova ha già consegnato 9.800 mascherine ffp2 ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale, 1.000 agli odontoiatri e 800 ai pediatri di libera scelta, mentre le altre 2.400 restano a disposizione di tutti i medici, liberi professionisti e non (compresi i medici ospedalieri) che ne faranno richiesta.



L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, in collaborazione con la Provincia di Padova, destina altre 11.300 mascherine ad uso non sanitario, sempre su input della Fnomceo, alle fasce più deboli e fragili della popolazione, e distribuirà presto ulteriori 30 mila mascherine chirurgiche acquistate direttamente dall'Ordine.