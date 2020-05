«Mascherine e guanti: buttali nel secco»: avviata una campagna per il corretto smaltimento

PADOVA - “Mascherine e guanti: buttali nel secco”. È il titolo della campagna social promossa da Comune di Padova, Consulte di Quartiere e AcegasApsAmga, per promuovere il corretto smaltimento di guanti e mascherine, che accompagneranno la vita di tutti nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi, con il rapido e progressivo impiego di tali presìdi, in città hanno cominciato purtroppo a verificarsi anche fenomeni di abbandono a terra di guanti e mascherine usati. Il fenomeno non costituisce solo un problema ambientale e di decoro, ma anche sanitario, dal momento che tali oggetti potrebbero, potenzialmente, essere contaminati. Così consulte di Quartiere e Comune, in collaborazione con AcegasApsAmga, hanno deciso di attivare una campagna destinata soprattutto a web e canali social, per sensibilizzare i cittadini. L'iniziativa non solo raccomanda di evitare l’abbandono a terra, ma ricorda come guanti e mascherine debbano essere conferiti nel rifiuto indifferenziato (il cosiddetto secco) e non avviati a recupero tramite altre raccolte differenziate, ad esempio la plastica.

Nel contempo è stata avviata un'azione di sensibilizzazione anche degli esercizi commerciali aperti al pubblico.

